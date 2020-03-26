На судмедэспертизу и в прокуратуру обратится после вырванного куса мяса из ноги собакой беременная из Бердска

Девушка с супругом уже ходили сделать экспертизу, но все врачи оказались в отпуске. Они планируют получить компенсацию морального вреда и вреда здоровью. Участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.

Собака вырвала кусок мяса из ноги беременной на 8 месяце девушки в Бердске

Обратится в прокуратуру и суд укушенная собакой беременная на 8 месяце девушка из Бердска. Напомним, ей вырвал из ноги кусок мяса пес, когда она проходила мимо ворот у дома к остановке «Спартак» на ул. Красная Сибирь. Супруг женщины Николай рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что они приходили сделать судебно-медицинскую экспертизу. Но все врачи оказались в отпуске до 10 апреля, по их словам. Николай отметил, что возможно, они обратятся в платную клинику.

— Мы обратимся к юристу, в прокуратуру и суд, для того чтобы решить этот вопрос, — сказал Николай.

Семья планирует решить конфликт по закону. Пусть суд решит, какую компенсацию морального вреда и вреда здоровья им положена. Напомним, хозяйка собаки обвиняла Николая в вымогательстве. Но она готова оплатить лечение пострадавшей от пса девушке.

Также напомним, что первыми в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился супруг девушки Николай Аникеев 20 марта, чтобы предупредить всех жителей города. Они с женой шли на автобус днем 19 марта, как случайно оказались жертвами большого пса. С ними был их маленький сын 6 лет — он очень напугался. Хозяева укусившей собаки обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 23 марта, чтобы высказать свою позицию в этом конфликте. Они утверждают, что мужу женщины нужны только деньги, и что он обещал спалить дом.

— Мы полностью признаем свою вину. Но собака не выскочила, она просунула голову в сломанную створку ворот. Мы предложили сразу медицинскую помощь, но парень отказался. Я отвезла их в поликлинику. Дала 1000 рублей на такси и сказала, что готова оплатить все их расходы, когда они предоставят чеки, — рассказал Татьяна Кривобокова 23 марта.

По словам Татьяны ворота у них не сломанные. Их просто накренило от ветра, и выпала одна доска. Они их выровняли, поставили на место и теперь все щели закрыты. По его мнению, мужчине нужны только деньги. По словам супругов, парень продолжал угрожать и вымогать деньги в переписке ВКонтакте. В своих сообщениях Николай Аникеев пишет, что это была не угроза, а предупреждение.

— Я готова все оплатить, все сделать по закону. Пусть предоставят чеки. Но такое поведение, когда нам угрожают, это тоже не нормально, — возмущена Татьяна.

По мнению Татьяны девушка с парнем преувеличили ситуацию, собака даже не порвала ткань штанов. А разрезанная кожа на ноге на фото — это медицинские манипуляции, которые нужны для того, чтобы промыть рану.

Муж девушки Николай Аникеев сказал «Курьер. Среда. Бердск» 23 марта что никаких денег не вымогал, а старался найти компромисс в конфликте в переписке в соцсетях.

— Я в сердцах сказал, что спалю сарайку, куда закрыли собаку, а не дом, — подчеркнул Николай.

Его главная цель, чтобы хозяева пса оградили от собак прохожих. По его словам, они не первые пострадали от них. У него есть знакомые, которых также укусил пес этих хозяев.

Напомним также, что в пресс-службе Главного управления МВД по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили тот факт, что девушка после укуса собакой обратилась с заявлением. Теперь в полицию планировал обратиться хозяин пса Павел Кривобоков для того, чтобы избежать угроз и последствий поведения мужа девушки.

Как будут развиваться дальше события — читайте продолжение в ближайшее время.