«Расплаты» требовали любовники-насильники от любовницы в Омске

Расследованием занимался следственный комитет

Омским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России завершено расследование уголовного дела в отношении жителей Омской области – мужчины и женщины за изнасилование и иные действия сексуального характера, а также за другие преступления. Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 132, п. «а» ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 132, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, а мужчина – п. «а» ч. 2 ст. 132 и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ.

По версии следствия в ночь с 12 на 13 октября 2019 года мужчина и женщина, не имеющие определенного места жительства, находясь на территории железнодорожного вокзала ст. Омск-Пассажирский, под надуманным предлогом, в виде расплаты за совместно выпитые спиртные напитки, а также в результате возникшей ревности и с целью удовлетворения сексуальных потребностей, с применением насилия совершили изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении жительницы Иркутской области.

После чего, обвиняемая совершила в отношении потерпевшей два преступления, связанных с иными действиями сексуального характера, а также открыто, с применением насилия, похитила принадлежащее ей имущество на сумму 2 400 рублей.

Благодаря своевременному обращению пострадавшей в правоохранительные органы с заявлением и оперативным действиям сотрудников следственных органов Следственного комитета России и транспортной полиции лица, совершившие указанные преступления были задержаны.

В ходе следствия обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

Источник: Западно-Сибирское СУ СКР на транспорте