26.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Пять больных коронавирусом на 26 марта в Новосибирской области. Один с подозрением на COVID-19 в Бердске

12:27 26.03.2020 Фото: pixabay
0

4 пациентки в удовлетворительном состоянии, состояние еще одной женщины – средней степени тяжести. Под медицинским наблюдением находится 3817 жителей региона. 7 детей ожидают результаты анализов на коронавирусную инфекцию.

Пять больных коронавирусом на 26 марта в Новосибирской области. Один с подозрением на COVID 19 в Бердске
50 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся недавно в Россию, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска

Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 26 марта от штаба региона

На 10.00 26 марта в Новосибирской области:

5 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». 4 пациентки в удовлетворительном состоянии, состояние еще одной женщины – средней степени тяжести.

50 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся недавно в Россию, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 15 человек тесты – в процессе обработки. У 30 человек результаты – отрицательные.

В детскую больницу №3 за прошедшие сутки поступил один ребенок с легкими признаками ОРВИ, летевший одним рейсом с инфицированным пациентом. Одного ребенка с отрицательным тестом на коронавирус выписали. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находятся 7 детей, ожидающих результаты анализов на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии.

Под медицинским наблюдением находится 3817 жителей региона. Это здоровые люди, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Напомним, по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения по состоянию на 25 марта 1316 человек.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Берегите себя!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Противомалярийный препарат: Лечит ли гидроксихлорохин коронавирс, как заявил Трамп
13:29 26-03-2020
Противомалярийный препарат: Лечит ли гидроксихлорохин коронавирс, как заявил Трамп
Злой хантавирус убил первого человека: когда он придет в Россию?
13:15 26-03-2020
Злой хантавирус убил первого человека: когда он придет в Россию?
БердскНа судмедэспертизу и в прокуратуру обратится после вырванного куса мяса из ноги собакой беременная из Бердска
13:00 26-03-2020
На судмедэспертизу и в прокуратуру обратится после вырванного куса мяса из ноги собакой беременная из Бердска
"Расплаты" требовали любовники-насильники от любовницы в Омске
12:45 26-03-2020
БердскНет масок ни в одной из 40 аптек Бердска 1
12:36 26-03-2020
Нет масок ни в одной из 40 аптек Бердска
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 25
12:33 26-03-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
БердскНаходящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске
12:31 26-03-2020
Находящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске
Парализовало 7-месячного львёнка после издевательств фотографов в Сочи. Душераздирающее видео
12:30 26-03-2020
Парализовало 7-месячного львёнка после издевательств фотографов в Сочи. Душераздирающее видео
БердскПять больных коронавирусом на 26 марта в Новосибирской области. Один с подозрением на COVID-19 в Бердске
12:27 26-03-2020
Пять больных коронавирусом на 26 марта в Новосибирской области. Один с подозрением на COVID-19 в Бердске
БердскКто не будет работать из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля в Бердске, станет известно 27 марта 2
12:20 26-03-2020
Кто не будет работать из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля в Бердске, станет известно 27 марта