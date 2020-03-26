Пять больных коронавирусом на 26 марта в Новосибирской области. Один с подозрением на COVID-19 в Бердске

4 пациентки в удовлетворительном состоянии, состояние еще одной женщины – средней степени тяжести. Под медицинским наблюдением находится 3817 жителей региона. 7 детей ожидают результаты анализов на коронавирусную инфекцию.

50 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся недавно в Россию, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска

Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 26 марта от штаба региона

На 10.00 26 марта в Новосибирской области:

5 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». 4 пациентки в удовлетворительном состоянии, состояние еще одной женщины – средней степени тяжести.

50 пациентов с симптомами ОРВИ, вернувшихся недавно в Россию, находятся в инфекционной больнице №1 Новосибирска. Из них у 15 человек тесты – в процессе обработки. У 30 человек результаты – отрицательные.

В детскую больницу №3 за прошедшие сутки поступил один ребенок с легкими признаками ОРВИ, летевший одним рейсом с инфицированным пациентом. Одного ребенка с отрицательным тестом на коронавирус выписали. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находятся 7 детей, ожидающих результаты анализов на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии.

Под медицинским наблюдением находится 3817 жителей региона. Это здоровые люди, которые недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. Напомним, по распоряжению главного санитарного врача РФ на самоизоляции с 18 марта должны оставаться все, кто менее 14 дней назад прибыл из-за границы. Снято с наблюдения по состоянию на 25 марта 1316 человек.