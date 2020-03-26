26.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Находящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске

12:31 26.03.2020
1

В аэропорту прилета каждому, кто пересекает границу, должны вручить постановление о самоизоляции. Если этого по какой-то причине не произошло, в Новосибирске необходимо сообщить о себе на «горячую линию» по телефону 112.

Находящиеся на карантине COVID 19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске
Самоизоляция длится 14 дней с момента приезда в Россию
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Находящиеся на карантине COVID 19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске

Нет масок ни в одной из 40 аптек БердскаНаходящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, НовосибирскеЕщё 157 новостей

В связи с постановлением главного санитарного врача РФ о самоизоляции всех, кто прибывает на территорию России, разъясняем основные правила:
— В аэропорту прилета каждому, кто пересекает границу, должны вручить постановление о самоизоляции. Если этого по какой-то причине не произошло, в Новосибирске необходимо сообщить о себе на «горячую линию» по телефону 112: оставить адрес, телефон, информацию о том, откуда и когда он приехал. Эти данные передадут в поликлинику, чтобы установить медицинское наблюдение;

— Самоизоляция длится 14 дней с момента приезда в Россию;

— Человек должен находиться в своей квартире, покидать ее он не имеет права;

— Нельзя контактировать с другими людьми, в том числе с членами семьи, общаться можно только по телефону, видеосвязи или в мессенджерах. Исключение делается только для тех, кто был в поездке вместе. Они могут находиться на самоизоляции в одном помещении;

— Если в квартире несколько комнат, человек может быть изолирован в одной из них. При условии, что он не контактирует с членами семьи; посещая места общего пользования (ванную, кухню, туалет), надевает маску; пользуется отдельной посудой и полотенцем. Все помещения проветриваются, в них регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами;

— Выходить из квартиры, даже ненадолго, запрещено. Нельзя самостоятельно покупать продукты или лекарства, выносить мусор. Человека, находящегося в изоляции, обеспечивают всем необходимым родственники, служба доставки, волонтеры без личного контакта. Продукты и предметы нужно оставлять у входа в квартиру, использовать безналичный расчёт;

— Ежедневно необходимо измерять температуру и следовать всем рекомендациям врачей. На 10 сутки делается тест на COVID-19;

— При появлении первых симптомов ОРВИ необходимо немедленно сообщить об этом врачу, который наблюдает пациента, не покидая квартиру! Затем вызвать скорую помощь, для перевода в инфекционную больницу;

— На весь период самоизоляции выдается больничный лист. Без посещения поликлиники! Его помогут оформить на дому медицинские работники. Также можно подать заявление на дистанционное оформление больничного самостоятельно на сайте фонда социального страхования;

— Контролируют самоизолированных участковые уполномоченные полиции, в том числе с применением электронных и технических средств;

— Самоизоляция прекращается, если в течение 14 дней не появились признаки заболевания, а тест на коронавирус отрицательный.

Напомним, что на самоизоляции должны находиться все, кто менее 14 дней назад приехал из-за рубежа. А также все, кто контактировал с инфицированными. В том числе пассажиры рейсов, на которых летели заразившиеся коронавирусом.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы на карантине? Поделитесь своей историей 3-00-10.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Противомалярийный препарат: Лечит ли гидроксихлорохин коронавирс, как заявил Трамп
13:29 26-03-2020
Противомалярийный препарат: Лечит ли гидроксихлорохин коронавирс, как заявил Трамп
Злой хантавирус убил первого человека: когда он придет в Россию?
13:15 26-03-2020
Злой хантавирус убил первого человека: когда он придет в Россию?
БердскНа судмедэспертизу и в прокуратуру обратится после вырванного куса мяса из ноги собакой беременная из Бердска
13:00 26-03-2020
На судмедэспертизу и в прокуратуру обратится после вырванного куса мяса из ноги собакой беременная из Бердска
"Расплаты" требовали любовники-насильники от любовницы в Омске
12:45 26-03-2020
БердскНет масок ни в одной из 40 аптек Бердска 1
12:36 26-03-2020
Нет масок ни в одной из 40 аптек Бердска
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2 25
12:33 26-03-2020
NASA предупреждает: 29 апреля 2020 года на Землю может упасть астероид 1998 OR2
БердскНаходящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске
12:31 26-03-2020
Находящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске
Парализовало 7-месячного львёнка после издевательств фотографов в Сочи. Душераздирающее видео
12:30 26-03-2020
Парализовало 7-месячного львёнка после издевательств фотографов в Сочи. Душераздирающее видео
БердскПять больных коронавирусом на 26 марта в Новосибирской области. Один с подозрением на COVID-19 в Бердске
12:27 26-03-2020
Пять больных коронавирусом на 26 марта в Новосибирской области. Один с подозрением на COVID-19 в Бердске
БердскКто не будет работать из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля в Бердске, станет известно 27 марта 2
12:20 26-03-2020
Кто не будет работать из-за коронавируса с 28 марта по 5 апреля в Бердске, станет известно 27 марта