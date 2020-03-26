Находящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, Новосибирске

В аэропорту прилета каждому, кто пересекает границу, должны вручить постановление о самоизоляции. Если этого по какой-то причине не произошло, в Новосибирске необходимо сообщить о себе на «горячую линию» по телефону 112.

Самоизоляция длится 14 дней с момента приезда в Россию

В связи с постановлением главного санитарного врача РФ о самоизоляции всех, кто прибывает на территорию России, разъясняем основные правила:

— В аэропорту прилета каждому, кто пересекает границу, должны вручить постановление о самоизоляции. Если этого по какой-то причине не произошло, в Новосибирске необходимо сообщить о себе на «горячую линию» по телефону 112: оставить адрес, телефон, информацию о том, откуда и когда он приехал. Эти данные передадут в поликлинику, чтобы установить медицинское наблюдение;

— Самоизоляция длится 14 дней с момента приезда в Россию;

— Человек должен находиться в своей квартире, покидать ее он не имеет права;

— Нельзя контактировать с другими людьми, в том числе с членами семьи, общаться можно только по телефону, видеосвязи или в мессенджерах. Исключение делается только для тех, кто был в поездке вместе. Они могут находиться на самоизоляции в одном помещении;

— Если в квартире несколько комнат, человек может быть изолирован в одной из них. При условии, что он не контактирует с членами семьи; посещая места общего пользования (ванную, кухню, туалет), надевает маску; пользуется отдельной посудой и полотенцем. Все помещения проветриваются, в них регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами;

— Выходить из квартиры, даже ненадолго, запрещено. Нельзя самостоятельно покупать продукты или лекарства, выносить мусор. Человека, находящегося в изоляции, обеспечивают всем необходимым родственники, служба доставки, волонтеры без личного контакта. Продукты и предметы нужно оставлять у входа в квартиру, использовать безналичный расчёт;

— Ежедневно необходимо измерять температуру и следовать всем рекомендациям врачей. На 10 сутки делается тест на COVID-19;

— При появлении первых симптомов ОРВИ необходимо немедленно сообщить об этом врачу, который наблюдает пациента, не покидая квартиру! Затем вызвать скорую помощь, для перевода в инфекционную больницу;

— На весь период самоизоляции выдается больничный лист. Без посещения поликлиники! Его помогут оформить на дому медицинские работники. Также можно подать заявление на дистанционное оформление больничного самостоятельно на сайте фонда социального страхования;

— Контролируют самоизолированных участковые уполномоченные полиции, в том числе с применением электронных и технических средств;

— Самоизоляция прекращается, если в течение 14 дней не появились признаки заболевания, а тест на коронавирус отрицательный.

Напомним, что на самоизоляции должны находиться все, кто менее 14 дней назад приехал из-за рубежа. А также все, кто контактировал с инфицированными. В том числе пассажиры рейсов, на которых летели заразившиеся коронавирусом.