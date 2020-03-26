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Нет масок ни в одной из 40 аптек Бердска

12:36 26.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Масок нет ни в одной из аптек. Компания «Медсклад» поставляет ежесуточно по 5000 масок в распределительные центрально магазина «Продсиб», — рассказала Жанна Шурова.

Нет масок ни в одной из 40 аптек Бердска
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Нет масок ни в одной из 40 аптек Бердска

Нет масок ни в одной из 40 аптек БердскаНаходящиеся на карантине COVID-19 НЕ ИМЕЮТ ПРАВА покидать квартиру в Бердске, Искитиме, НовосибирскеЕщё 157 новостей

Исчезли маски во всех 40 аптеках Бердска. Об этом сегодня, 26 марта, на совещании оперативного штаба сообщила вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Жанна Шурова.

— Масок нет ни в одной из аптек. Компания «Медсклад» поставляет ежесуточно по 5000 масок в распределительные центрально магазина «Продсиб», — рассказала Жанна Сергеевна.

Как сообщал «Курьер. Среда.Бердск», сегодня стало известно о госпитализации в инфекционную больницу #1 Новосибирска с подозрением на коронавирус. Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск», пациент вернулся из за границы и находился на домашней изоляции. Однако у него проявились признаки ОРВИ.

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От редакции

Вы покупаете маски?

Аноним, 26 марта 2020 13:12
Ну тогда вопрос к вам уважаемая руководитель короновирусного штаба. Какого лешего маски реализуются через частные коммерческие лавочки в виде продуктовой лавки?

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