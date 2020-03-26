Нет масок ни в одной из 40 аптек Бердска

Масок нет ни в одной из аптек. Компания «Медсклад» поставляет ежесуточно по 5000 масок в распределительные центрально магазина «Продсиб», — рассказала Жанна Шурова.

В Бердске спасаются от ОРВИ и гриппа масками, которые исчезли из аптек

Исчезли маски во всех 40 аптеках Бердска. Об этом сегодня, 26 марта, на совещании оперативного штаба сообщила вице-мэр Бердска по экономической и социальной политике Жанна Шурова.

— Масок нет ни в одной из аптек. Компания «Медсклад» поставляет ежесуточно по 5000 масок в распределительные центрально магазина «Продсиб», — рассказала Жанна Сергеевна.

Как сообщал «Курьер. Среда.Бердск», сегодня стало известно о госпитализации в инфекционную больницу #1 Новосибирска с подозрением на коронавирус. Как стало известно «Курьер.Среда.Бердск», пациент вернулся из за границы и находился на домашней изоляции. Однако у него проявились признаки ОРВИ.