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Фейк о штрафе родителей за прогулки детей по ТЦ и патрулировании распространяют в Бердске от имени школ

21:32 26.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Школы сами получили недостоверную информацию о том, что якобы школьникам запрещено ездить в автобусах и появляться на улице в период тотального карантина из-за коронавируса.

Фейк о штрафе родителей за прогулки детей по ТЦ и патрулировании распространяют в Бердске от имени школ
Школа №1 предупредила родителей об обязательном исполнении карантинного режима

В родительских чатах в четверг распространили информацию о том, что с 25 марта по 12 апреля в Бердске вводится тотальная проверка торговых центров. Якобы полиция, комиссия по делам несовершеннолетних и отдел опеки ежедневно с 11.00 до 21.00 будут выявлять детей, нарушающих условия карантинного режима.

— Проводятся ежедневные патрули по торговым центрам на выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! В целях безопасности рейдовые мероприятия (будут проводиться) по школам. Если вдруг ребенок окажется в школе о таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом! — говорится в сообщении.

Впрочем, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор школы №1 Марина Комарова, эти сведения не соответствуют действительности. Никаких рейдов, а тем более штрафов, по ее словам, не вводят. Как оказалось, школам разослали фейк.

— Это ошибочно отправленная информация. Мы сделали стандартные рекомендации об ограничении контактов детей. Чтобы обезопасить детей мы рекомендуем родителям быть максимально осторожными, — отметила Марина Геннадьевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне бердские школы настоятельно рекомендовали родителям учеников запретить детям посещать кружки и секции, а также максимально ограничить контакты с другими людьми. Это продиктовано требованиями санитарно-эпидемической безопасности в условиях распространения коронавируса.

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От редакции

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Новый мэр, 26 марта 2020 13:53
Это уже комендантский час
Аноним, 26 марта 2020 14:25
Это банальный вброс, расслабьтесь.
Пора бы уж научиться такие бредни фильтровать на входе
Аноним, 26 марта 2020 13:54
бред: рекомендация - это не запрет.
Карантина - нет.
Сейчас школьники на каникулах и гуляют вполне законно где им вздумается.
Андрей, 26 марта 2020 14:40
А дома не слабо остаться?
Аноним, 26 марта 2020 15:10
Может и не слабо.
Но зачем??? Гулять на свежем воздухе как бы полезнее.
А ни одного подтвержденного случае в Бердске нет, так что заразиться попросту не от кого.
Пока - так.
Александр Далбайбала, 26 марта 2020 15:40
Таким образом мы не остановим пандемию, а только распространим ... Мы должны прислушиваться к рекомендациям, ибо это всё не может длиться вечно, covid-19 нужно останавливать !
Аноним, 26 марта 2020 16:05
в крайности преждевременно бросаться - глупейшее занятие.
Жанна, 26 марта 2020 16:20
аноним, из-за таких как вы и продолжается распространение кор. вируса
Аноним, 26 марта 2020 16:51
Заражаются, как раз от неподтвержденных. Когда подтвердят - уже поздняк метаться.
Аноним, 26 марта 2020 17:25
НВР:
Дома

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