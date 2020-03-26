Фейк о штрафе родителей за прогулки детей по ТЦ и патрулировании распространяют в Бердске от имени школ

Школы сами получили недостоверную информацию о том, что якобы школьникам запрещено ездить в автобусах и появляться на улице в период тотального карантина из-за коронавируса.

Школа №1 предупредила родителей об обязательном исполнении карантинного режима

В родительских чатах в четверг распространили информацию о том, что с 25 марта по 12 апреля в Бердске вводится тотальная проверка торговых центров. Якобы полиция, комиссия по делам несовершеннолетних и отдел опеки ежедневно с 11.00 до 21.00 будут выявлять детей, нарушающих условия карантинного режима.

— Проводятся ежедневные патрули по торговым центрам на выявление детей и подростков во время проведения профилактических мероприятий. Посещение ограничено, контроль за родителями! В целях безопасности рейдовые мероприятия (будут проводиться) по школам. Если вдруг ребенок окажется в школе о таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы. Но если детей обнаружат в магазинах, автобусах, на улицах, родителей накажут штрафом! — говорится в сообщении.

Впрочем, как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор школы №1 Марина Комарова, эти сведения не соответствуют действительности. Никаких рейдов, а тем более штрафов, по ее словам, не вводят. Как оказалось, школам разослали фейк.

— Это ошибочно отправленная информация. Мы сделали стандартные рекомендации об ограничении контактов детей. Чтобы обезопасить детей мы рекомендуем родителям быть максимально осторожными, — отметила Марина Геннадьевна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», накануне бердские школы настоятельно рекомендовали родителям учеников запретить детям посещать кружки и секции, а также максимально ограничить контакты с другими людьми. Это продиктовано требованиями санитарно-эпидемической безопасности в условиях распространения коронавируса.