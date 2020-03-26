В психбольницу определил старушку депутат в Бердске

В наше время депутатских наказов стало гораздо больше

Сам вывозил собранный на субботнике мусор на ул. Толстого и Бердской депутат Амосенко в Бердске. Такую информацию корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» нашел в бердском отделе архивной службы в постановлениях и решениях сессий депутатов бердского горсовета за 1979 год.

О выполнении депутатских наказов доложил депутат округа №145 Амосенко на сессии горсовета депутатов весной 1979 года:

— Я впервые избран депутатом бердского городского совета, избирательный округ №145, в который входят ул. Толстого и Бердская. Свою работу я начал с подбора актива. Избраны уличный комитет и товарищеские суды. Я должен сказать, что председателями уличных комитетов выбраны очень ответственные товарищи. Они помогли мне ознакомиться с территорией избирательного округа, избирателями, их нуждами и запросами. Вся работа на избирательном округе строится согласно личному творческому плану. Один раз в квартал с уличными комитетами проводим собрание избирателей с информацией о своей работе, работе городского совета и исполнительного комитета. Также я отчитываюсь перед коллективом по месту работы — в транспортном цехе БРЗ. Прием избирателей веду один раз в месяц, вторая среда с 18.30 до 20.00. На прием пришли всего три избирателя с такими вопросами. Инвалид войны, участник Гражданской войны попросил помочь оформить документы на персональную пенсию. Что от меня зависело, я все сделал. Пенсия назначена. Второй товарищ, тоже инвалид войны, построил гараж, ему нужен был цемент, тоже помог приобрести. И помог оформить престарелую женщину в психбольницу. Сейчас на прием избирателей не идут. Я хожу по квартирам избирателей. По ул. Бердской посетил две квартиры, большинство — по ул. Толстого. Наказов избирателей по округу нет. Есть предложение просить установить водоразборную колонку на ул. Бердской. На этой улице нет колонки, летом стоят времянки-гусаки, а зимой избиратели ходят по воду на ул. Толстого или Пролетарскую. Это уже около 20 лет. Вода — самый больной вопрос избирателей. Сейчас есть решение исполнительного комитета установить водоразборную колонку на ул. Бердской. Я был у начальника ПУВКХ депутата товарища Базова по этому вопросу и он заверил, что в мае-начале июня колонки будут поставлены. Вторая просьба — поставить три фонаря-тарелки на ул. Бердской, ввернуть лампочки и заменить фонари на ул. Толстого — ранее она была освещена. Начальник энергопредприятия депутат Непомнящих мне ответил на этот вопрос еще в прошлом году так: будем освещать ул. Пролетарскую, поставим фонари на этих улицах. Однако, до сих пор не освещена ул. Пролетарская. Нет освещения на ул. Бердской и Толстого. Михаил Степанович обошелся одними обещаниями, а я как депутат не проявил настойчивости в решении вопроса освещения избирательного округа. По ул. Толстого ведется работа с избирателями по поводу проведения воды в квартиры. На избирательном округе мной были организованы коммунистические субботники по уборке дворовых и уличных территорий. Большинство избирателей принимали участие в субботнике. Но с автотранспортом еще плохо в городе. Приходилось брать автомашину на заводе и самому садиться за руль и вывозить мусор. На улице каждые два дома организованно сделали один ящик под мусор.