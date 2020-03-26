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Здоровье / Общество

Ополаскиватели для полости рта изменяют баланс бактерий

17:11 26.03.2020 Фото: pixabay.com
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Ополаскиватели для полости рта изменяют баланс бактерий, а потому должны подбираться индивидуально, их нужно фактически прописывать в виде рецепта.

Ополаскиватели для полости рта изменяют баланс бактерий
Ополаскиватели для полости рта изменяют баланс бактерий, а потому должны подбираться индивидуально

Медики из Плимутского университета выявили негативные последствия, к которым может привести частое применение ополаскивателей для полости рта на основе хлоргексидина.

Исследователи провели эксперимент, участники которого использовали жидкость в течение семи дней, а затем проходили анализ микробиома ротовой полости. В частности, измерялся уровень pH, буферная емкость слюны (уровень нейтрализации кислоты и щелочи), степень концентрации молочной кислоты, глюкозы, нитратов и нитритов.

Результаты продемонстрировали неожиданный результат. Применение ополаскивателя привело к уменьшению количества бактерий, отвечающих за нормальную микрофлору верхних дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта (Bacteroidetes, TM7, Fusobacteria). На этом фоне повысилось число патогенных и условно-патогенных микроорганизмов (Firmicutes, Proteobacteria).

— Изменение было связано с повышением кислотности, так как хлоргексидин уменьшает микробное разнообразие. Поддержание нейтрального уровня pH в ротовой полости является одной из основных функций слюны. Слишком низкий pH может привести не только к повреждению зубов, но и слизистой оболочки всей полости рта, — пояснил ведущий автор исследования доктор Рауль Бескос.

Кроме того, эксперимент показал, что популярный антисептик нарушает способность бактерий превращать нитрат в нитрит — ключевую молекулу для снижения кровяного давления. У участников исследования было выявлено повышение систолического артериального давления.
По словам соавтора работы стоматолога Луизы Белфилд, важность микробиома ротовой полости является недооцененной. Данное исследование стало еще одним доказательством того, что большинство бактерий в организме необходимы для поддержания здоровья.

— Ополаскиватели для полости рта изменяют баланс бактерий, а потому должны подбираться индивидуально, их нужно фактически прописывать в виде рецепта. Наша работа стала первым шагом в достижении этой цели, — заявила Белфилд.

Ученые отметили, что продолжат исследования различных антисептических препаратов для получения дополнительных сведений об их влиянии на бактериальный состав организма.

Источник: РГ

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