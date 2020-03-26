Превысят 10% ставки по ипотеке в России уже до лета

Льготная ипотека должна касаться жилья, которое предназначено именно для личного проживания

Ставки по ипотеке в России могут превысить 10% уже в первой половине этого года, следует из обзора ипотечного рынка аналитического рейтингового агентства «Эксперт РА».

Средняя ставка по ипотеке в России в январе снизилась до 8,84%, обновив исторический минимум. Ключевая ставка Банка России в настоящее время составляет 6%.

«Мы ожидаем увеличения ипотечных ставок и в 2020-м: на фоне роста доходностей ОФЗ и стоимости фондирования для банков из-за волатильности на финансовых рынках проценты по ипотеке с большой вероятностью превысят 10% уже в первой половине года», — говорится в исследовании. Эксперты обращают внимание, что в 2020 году ипотечный рынок РФ может оказаться под давлением на фоне замедления экономического роста и инфляционных рисков из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Ввиду существенной неопределенности на рынке агентство рассматривает три сценария его развития.



Наиболее вероятным эксперты считают умеренно негативный сценарий, который предполагает, что в 2020-м произойдет ускорение инфляции выше таргета в 4% годовых и, как следствие, увеличение ключевой ставки до 7–7,5%. Объем выдач ипотеки в таком случае будет ниже значений прошлого года на 10–12% и составит 2,5–2,6 триллиона рублей. Основное негативное влияние на объем выдач окажут рост ипотечных ставок до 10% и снижение реальных доходов населения, указывает «Эксперт РА».

При кризисном сценарии, ключевая ставка вырастет до 9–10%, а ипотечные ставки приблизятся к 12%. Банки повысят требования к новым заемщикам (ограничение или прекращение кредитования клиентов «с улицы», рост требований к первоначальному взносу), а спрос на ипотечные кредиты существенно снизится. «При реализации кризисного сценария объем выдач ипотеки упадет на 20–25% и составит 2,1–2,2 триллиона рублей. При таком развитии событий государство может предложить льготные программы кредитования для широкого круга заемщиков по аналогии с программой субсидирования ставок в 2015–2016 годах», — говорится в обзоре.

Позитивный сценарий агентства возможен, если соглашение по объемам нефтедобычи будет достигнуто в короткие сроки, а скачок валютных курсов в марте не приведет к существенному росту инфляционных рисков. Как следствие, изменения в ДКП произойдут только в части приостановления цикла снижения ключевой ставки, но не приведут к ее росту. При реализации такого сценария объем выдач ипотеки в 2020 году может вырасти на 10–15% и достичь 3,1–3,2 триллиона рублей, а средневзвешенная ставка снизиться до 8,5% к концу 2020-го. Основной вклад в снижение средней ставки внесет развитие кредитования в рамках госпрограмм, ставки по которым находятся в диапазоне 2–5%, указывают эксперты.

Источник: РИА Новости