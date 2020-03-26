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Остановил прием населения с 30 марта из-за коронавируса МУП «КБУ» Бердска

17:00 26.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Оплатить коммунальные услуги можно с помощью онлайн-сервисов.

Остановил прием населения с 30 марта из за коронавируса МУП КБУ Бердска
КБУ перестает принмать абонентов из-за коронавируса

Чтобы сдержать распространение инфекции коронавируса и свести риски заражения к минимуму с 30 марта 2020 г. МУП «КБУ» полностью приостанавливает прием абонентов и посетителей.

Для населения будет открыт прием заявлений через интернет-приемную на сайте www.mupkbu.ru Что бы оставить заявление или задать вопрос достаточно перейти на вкладку «Интернет-приемная», заполнить контактные данные, кратко описать суть вопроса, при необходимости прикрепить документы. Заявление оперативно поступает в абонентский отдел и будет рассмотрено в сжатые сроки, ответ придет абоненту по указанным контактным данным.

Оплатить коммунальные услуги можно с помощью онлайн-сервисов:

в платежном кабинете www.kvartplata.ru
через приложение в телефоне «Квартплата+»
в банкоматах

Юридические лица могут подать заявление или задать вопрос через свой личный кабинет на сайте https://office.kvartplata.ru/login или через интернет-приемную на сайте www.mupkbu.ru.

Для справок будет работать единый телефон (38341) 56-1-57. В связи со сложившейся ситуацией телефонная линия может быть перегружена. МУП «КБУ» просит абонентов с пониманием отнестись к введенным мерам и к увеличению сроков ожидания ответов.

Источник: МУП КБУ

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