Перейдут на дистанционное обучение из-за коронавируса с 12 апреля все школьники Бердска. Всем хватит домашних компьютеров?

Школы готовятся работать с учениками в режиме «удаленки». Глава города беспокоится за семьи, где один компьютер, а школьников больше. Здоровье учителей, работающих с учениками индивидуально, проверят особо.

Школьники Бердска перейдут на дистанционное обучение

Бердские школы перешли на работу в особых условиях — для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 26 марта, сообщил замначальника городского управления образования Михаил Каркавин. Во-первых, осуществляется контроль в самих школах и детских садах: сотрудникам ежедневно измеряют температуру, проводят дезинфекцию, снабжают педагогов масками, проверяют работу вентиляции, в детсадах, которые в Бердске еще не закрыли (свободное посещение по деланию родителей), обеззараживают воздух. Во всех образовательных учреждениях города отменены массовые мероприятия с детьми — до особого распоряжения.

— В школах увеличено время каникул (ученики ушли отдыхать раньше — 18-го, а не 23 марта — прим. ред.). При неблагоприятной обстановке после каникулярного времени мы обсуждаем вопрос о переходе учеников на дистанционную форму обучения. Сейчас проводятся установочные вебинары. Образовательные организации после каникул должны быть готовы перейти на дистанционное обучение школьников, — рассказал Каркавин

В каждой школе, по его словам, создана команда во главе с директором для информирования родителей и учеников на школьном сайте. Сейчас собирают обновленные данные электронной почты учеников, которые перейдут на домашнее обучение. На сайте школы создают соответствующий раздел для родителей с информацией о том, какие классы на каких платформах будут учиться удаленно.

— Контент «Дистанционная школа» будет доступен для скачивания всем желающим. В Бердске пять образовательных организаций продолжают работу по проекту «Дистанционная школа». Частным организациям рекомендовано исполнение. Дистанционное обучение будет организовано, исходя из возможностей обучающихся и их семей, — пояснил Михаил Викторович.

Если не окажется возможности учиться дистанционно, с такими детьми будут заниматься учителя в индивидуальном порядке, заявил замначальника управления образования Бердска. При этом к педагогам, которые будут контактировать с учениками будут предъявлять повышенные требования в части состояния здоровья.

Глава Бердска Евгений Шестернин предвидит проблемы с дистанционным обучением в семьях, где есть один компьютер, а школьников больше. Поэтому он предложил использовать и другие формы передачи информации — через телефон и мессенджеры. Михаил Каркавин заверил, что задействуют все способы для удаленного учебного процесса.

Для подписания приказа о продлении школьных каникул в Бердске до 12 апреля, по словам Каркавина, ждут информацию из регионального министерства образования. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 26 марта, правительство Новосибирской области распорядилось продлить весенние каникулы, которые должны были завершится 1 апреля, еще на 10 дней — до 12 апреля.

Вероятно, после этой даты в бердских школах внедрят всеобщее дистанционное обучение.



— С какого времени введут дистанционное обучение, пока неизвестно. Но наши школы должны быть готовы приступить к процессу в любой момент, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Каркавин.

Но он ждет официального приказа регионального минобрас разъяснениями: учиться дистанционно дети начнут со 2 апреля или «будут бездельничать» до 12 апреля. Скорее всего, продление каникул предполагает отдых школьников. Мэр Бердска Евгений Шестерин напомнил, что репетиции, тренировки и занятия во всех городских кружках и секциях отменяются на неопределенное время.

На официальном сайте бердского управления и образования и молодежной политики на 15.30 четверга, 26 марта, нет информации о каникулярных сроках. Но есть сообщение в разделе «Официальный канал Новосибирской области по ситуации с коронавирусом» о том, что в регионе продлили школьные каникулы до 12 апреля.

Детские сады в регионе закрыты не будут, поскольку часть предприятий продолжает работать. «Детские сады на следующей неделе рекомендовано перевести в режим дежурных групп, по заявкам родителей соответствующее количество воспитателей, педагогов будут оставаться на работе и обеспечивать уход за нашими малышами», — отметил глава области. Сейчас действует режим свободного посещения, родители сами решают, отправлять ли ребенка в детский сад.