Пожертвовал аппарат искусственной вентиляции легких другому пациенту священник Джузеппе Берарделли из Италии

Когда гроб священника везли на городское кладбище, люди аплодировали стоя на балконах, ведь выходить из дома им запрещено.

Джузеппе Берарделли был настоятелем церкви в городке Казниго

В Италии в городе Ловере от коронавируса умер 72-летний священник Джузеппе Берарделли, пожертвовавший свой аппарат искусственной вентиляции легких молодому пациенту, который лежал в одном отделении с ним.

Когда гроб священника везли на городское кладбище, люди аплодировали стоя на балконах, ведь выходить из дома им запрещено. Никаких церемоний прощания и похорон не проводится. Сам Джузеппе помогал населению даже после вспышки эпидемии, принимая всех страждующих. Аппарат ИВЛ, который он пожертвовал молодому пациенту был куплен общиной для пастора.

В Италии более 50 священников стали жертвами коронавируса на сегодняшний момент.