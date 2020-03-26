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75 дней до Победы: прошу сообщить о вашей жизни и здоровье, хозяйстве, работе

17:30 26.03.2020, Елена Белоусова Фото: БИХМ
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Каждый день на сайте «Курьер. Среда. Бердск» выходит письмо бердского участника Великой Отечественной войны. Александр Шумилов пишет своим родным с фронта.

75 дней до Победы: прошу сообщить о вашей жизни и здоровье, хозяйстве, работе
Фронтовик пишет родным с фронта
Сюжет: 75 дней до Победы
75 дней до Победы: прошу сообщить о вашей жизни и здоровье, хозяйстве, работе

75 дней до Победы: прошу сообщить о вашей жизни и здоровье, хозяйстве, работе75 дней до Победы: я здоров, настроение самое, что ни на есть воинственноеЕщё 27 новостей

«Курьер. Среда .Бердск» вместе с бердским-историко-художественным музеем запускает проект 75 дней до Победы. С 24 февраля, каждый день на сайте будет выходить письмо бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

18.08. 43г
Александр Шумилов

Здравствуйте, дорогие племянницы Лиля, Галя и с. кума Нюра с горячим фронтовым приветом, я Саша. Прошу сообщить о вашей жизни и здоровье, хозяйстве, работе. Ну и главное прописать о моей семье. Как и что с ними, почему они не стали мне писать уже как 5 месяцев, а я пока жив, здоров и не вредим, часто получаю письма от Н.И.Р. Будьте здоровы, пишите чаще письма
Крепко жму ваши руки
подпись
Н. Сибирской об.
г. Бердск
ул. Октябрьская, дом № 14
Рухловой Лилии Николаевне
Полевая почта
77148 «М» Шумилову А.П.

75 дней до Победы: прошу сообщить о вашей жизни и здоровье, хозяйстве, работе

Фронтовик шлет весточку с фронта

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