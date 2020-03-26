75 дней до Победы: прошу сообщить о вашей жизни и здоровье, хозяйстве, работе

Фронтовик пишет родным с фронта

«Курьер. Среда .Бердск» вместе с бердским-историко-художественным музеем запускает проект 75 дней до Победы. С 24 февраля, каждый день на сайте будет выходить письмо бердского фронтовика. Публикуемые письма — материалы мультимедийного проекта «Книга Памяти» и образовательного проекта «Бердск воевал».

18.08. 43г

Александр Шумилов



Фронтовик шлет весточку с фронта

Здравствуйте, дорогие племянницы Лиля, Галя и с. кума Нюра с горячим фронтовым приветом, я Саша. Прошу сообщить о вашей жизни и здоровье, хозяйстве, работе. Ну и главное прописать о моей семье. Как и что с ними, почему они не стали мне писать уже как 5 месяцев, а я пока жив, здоров и не вредим, часто получаю письма от Н.И.Р. Будьте здоровы, пишите чаще письмаКрепко жму ваши рукиподписьН. Сибирской об.г. Бердскул. Октябрьская, дом № 14Рухловой Лилии НиколаевнеПолевая почта77148 «М» Шумилову А.П.