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Штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса введут в России

17:15 26.03.2020 Фото: Госдума РФ
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По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.

Штрафы за нарушение карантина из за коронавируса введут в России
Срок исполнения поручения Мишустина — до 1 марта 2020 года

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.
Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что необходимость мер для борьбы с коронавирусной инфекцией «очевидна для всех, кто ответственно относится к сложившейся ситуации».

«У нас их абсолютное большинство. Но, к сожалению, есть и люди, кто демонстрирует редкое легкомыслие — и это в том, что касается безопасности окружающих и даже собственного здоровья», — добавил он на заседании кабмина.
Накануне в Госдуму внесли законопроект об ужесточении ответственности за несоблюдение карантина. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителю грозят штраф от полумиллиона до двух миллионов рублей, лишение права на профессию на несколько лет или лишение свободы сроком до семи лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19, пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч умерли.
Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, заболели уже свыше 471 тысячи человек, около 21 тысячи скончались, 114 тысяч пациентов вылечились.
Первая по числу летальных исходов — Италия (свыше шести тысяч погибших), за ней следуют КНР, Испания, Иран, Франция и США. В России 840 заболевших, 38 выздоровели, двое умерли.

Страны принимают экстренные меры для пресечения распространения вируса, закрывая границы, приостанавливая железнодорожное и воздушное сообщение, вводя карантины в городах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Источник: РИА Новости

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