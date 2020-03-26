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Недвижимость / Общество

Снизить ставку по ипотеке в условиях коронавируса предлагает председатель Совета при президенте РФ

17:00 26.03.2020 Фото: pixabay.com
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В этой ситуации не надо стесняться, ставку надо снижать. Решительные действия нужны. Если действия будут решительными, то рынок жилья не сократится.

Снизить ставку по ипотеке в условиях коронавируса предлагает председатель Совета при президенте РФ
как только «рынки завибрировали», то появились сообщения о том, что банки поднимают ставки по ипотечным кредитам

Если действия будут решительными, рынок жилья не сократится, считает Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что необходимо снизить ставку по ипотеке в условиях пандемии коронавируса. Об этом он заявил на пресс-конференции в ТАСС в среду, отвечая на вопрос о том, как отразится ситуация с коронавирусом на рынке жилья.

«В этой ситуации не надо стесняться, ставку надо снижать. Разговоры о том, что все деньги пойдут на валютный рынок, надо пресекать, а не пускать деньги на валютный рынок. Решительные действия нужны. Если действия будут решительными, то рынок жилья не сократится», — считает Фадеев.

Он отметил, что как только «рынки завибрировали», то появились сообщения о том, что банки поднимают ставки по ипотечным кредитам. «А с чего вдруг поднимают?! Центральный банк не поднял ставку свою, хотя некоторые и ожидали», — сказал он, добавив, что в этом вопросе нужны «радикальные действия» со стороны исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что некоторые российские банки, несмотря на сохранение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 20 марта на уровне 6%, начали повышать ставки по кредитным продуктам. Однако ряд кредитных организаций заняли выжидательную позицию и анализируют рыночные тенденции.

Источник: ТАСС

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