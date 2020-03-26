Возвратом XIX века грозят ретейлеры Мишустину из-за коронавируса

Ритейлеры категорически против нового закона о распродажах

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента. Об этом говорится в коллективном обращении ретейлеров премьер-министру Михаилу Мишустину (копия есть у РБК). Письмо в том числе подписали представители Ассоциации компаний розничной торговли, Ассоциации малоформатной торговли и «Опоры России», Российского совета торговых центров, Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники, Ассоциации компаний интернет-торговли, и др. Весь список подписантов объединяет беспрецедентно большое количество участников потребительского рынка.

В письме говорится, что падение оборотов отрасли и трафика сегмента — сетевого и несетевого ретейла, малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и ТЦ — составило 50–80% в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Участники рынка считают, что сейчас необходимо «поставить на паузу» весь сегмент потребительского рынка, кроме продуктовой торговли. При этом комплекс мер, предложенный отраслью, должен касаться всего круга компаний, обслуживающего потребительский сектор (производство, опт, логистика, розница, услуги, торговая недвижимость и логистика). Игроки предлагают установить эти меры с 25 марта по 25 сентября.

Что может помочь ретейлу

Отрасль просит налоговых послаблений, в частности отменить на весь срок начисление НДС и установить на полгода отсрочку по уже возникшему НДС. Также предложено поступить с налогом на прибыль. Предложена также отмена налогов на имущество, НДФЛ, ФОТ на персонал, остающийся в штате организации, взимание ЕНВД, налогов по УСН, а также арендной платы за землю, в том числе торговых центров.

Участники просят ЦБ выработать комплекс мер по обеспечению льготного рефинансирования и реструктурирования кредитов в указанных отраслях. Кроме того, они рассчитывают на кредитные каникулы, снижение и унификацию ставки эквайринга. А также магазины ждут от банков отказа от применения пеней, штрафов и санкций за нарушение действующих ковенант. Максимальная ставка кредитования должна быть ограничена 8%.

«Арендная амнистия» — отмена платежей по аренде предлагается для всех предприятий сектора, кроме продуктовой розницы. Аренду для продовольственных сетей предлагается брать в формате процента с оборота. В случае принятия «амнистии» по аренде предложен запрет на расторжение договоров аренды, кроме как по соглашению сторон. Арендодатели же на весь срок получат каникулы по обслуживанию кредитных обязательств.

Не заставлять непродовольственный ретейл продолжать операционную деятельность магазинов, если это станет экономически нецелесообразно. Для этого нужны меры поддержки для сохранения центральных офисов, которые после кризиса восстановят бизнес сетей.



На случай карантина необходимо сохранить работу всей продуктовой розницы, в том числе несетевой. Для предприятий общественного питания предусмотрен режим доставки или работы на вынос. Компании просят не допустить снабжения по нормам. Как считают участники рынка, такая мера «похоронит продовольственный сегмент целиком — от производства до розницы».Освобождение малой торговли и общепита от административных мер и отмена платы за размещение нестационарных торговых объектов. Мера также предусматривает продление договоров на размещение на срок не менее пяти лет.Отмена сезонных ограничений для грузового транспорта и пропускной режим на всей территории России.Мораторий на введение мер дополнительного регулирования отрасли производства, оптовой и розничной торговли. Участники рынка, в частности, просят отложить предустановку российского программного обеспечения на электронику и бытовую технику, отложить экологические и утилизационные сборы.Озвученные необходимые меры поддержки и проблемы отрасли в текущих условиях частично обсуждались участниками потребительского рынка во вторник, 24 марта, на совещании в Минпромторге, рассказывали три участника встречи. По их словам, по итогам совещания бизнесу было предложено сформировать свои предложения по поддержке.

Ранее о государственной поддержке попросили собственники торговых центров, они обращались к премьеру Михаилу Мишустину, утверждая, что без господдержки возникнет риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн руб.

Источник: РБК