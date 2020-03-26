26.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

«Бабу надо?»: Просят прикурить и предлагают подруг прохожим дети 10 лет в Бердске

16:46 26.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
2 0

Прохожий был ошарашен поведением подростков. Другая горожанка взывает к родителям с просьбой заниматься детьми и контролировать их.

Бабу надо?»: Просят прикурить и предлагают подруг прохожим дети 10 лет в Бердске
Школьники находятся на каникулах до 12 апреля

Бурная полемика развернулась на площадке «Яндекс.Район» сегодня, 26 марта.

Пользователь сети поинтересовалась, задумывается ли кто-нибудь о том, чем заняты подростки, которым сейчас не надо ходить в школу.

— Судя по тому, что огромное количество подростков компаниями ошиваются по подъездам, их родителям глубоко наплевать, чем их дети заняты. Это так карантин должен проходить? Вы на своих детей вообще хоть иногда внимание обращаете? Инспекторы по делам молодежи тут судя по всему вообще отсутствуют. Ну да, зачем подобное в Бердске? Молодежь можно пустить на самотек? Как вишенка на торт – все попытки дозвониться по номеру 102 закончились ничем. Трубку попросту не берут. Тоже на карантин ушли? Ну выгнали мы эту пришлую толпу из нашего подъезда. Они пошли искать другой подъезд. Зато потом, родители начинают виновных искать, когда с детьми уже беда приключилась. Раньше, сами, куда смотрели? — недоумевает бердчанка.

На пост жительницы Бердска откликнулся Геннадий К. Он рассказал свою историю общения с подростками в Бердске.

— Иду по улице. На встречу мне идет толпа малолеток. Пацан подходит и спрашивает закурить. При этом на вид ему 10-12лет. Потом говорит: «Бабу надо?». Я спрашиваю, где. А он на подруг показывает, мол, ну вот выбирайте. Я в шоке. Повернулся и пошел, — написал пользователь сети Геннадий сегодня, 26 марта.

Напомним, президент России Владимир Путин вчера, 25 марта, обратился к нации в связи с коронавирусом. Он отправил Россию на каникулы с 28 марта по 5 апреля. А школьные каникулы продлены до 12 апреля. Предполагается внедрение дистанционного обучения.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Контролируете детей на каникулах?

Наталия, 26 марта 2020 16:51
Наши дети хорошие,это учителя и другие плохие,а мы хорошие!
Аноним, 26 марта 2020 17:01
Вы думаете у учителей дети из другого теста? Они в той же толпе на улице. Такие же.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Возвратом XIX века грозят ретейлеры Мишустину из-за коронавируса
17:45 26-03-2020
Возвратом XIX века грозят ретейлеры Мишустину из-за коронавируса
БердскНазвал идиотом и посоветовал сидеть на унитазе во время карантина не заплатившему за проезд школьнику водитель автобуса №7 в Бердске
17:40 26-03-2020
Назвал идиотом и посоветовал сидеть на унитазе во время карантина не заплатившему за проезд школьнику водитель автобуса №7 в Бердске
Бердск75 дней до Победы: прошу сообщить о вашей жизни и здоровье, хозяйстве, работе
17:30 26-03-2020
75 дней до Победы: прошу сообщить о вашей жизни и здоровье, хозяйстве, работе
БердскЗакрыла на карантин офис УК СКС в Бердске. Сотрудники сами шьют из марли маски от коронавируса
17:30 26-03-2020
Закрыла на карантин офис УК СКС в Бердске. Сотрудники сами шьют из марли маски от коронавируса
Штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса введут в России
17:15 26-03-2020
Штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса введут в России
Ополаскиватели для полости рта изменяют баланс бактерий
17:11 26-03-2020
Ополаскиватели для полости рта изменяют баланс бактерий
Чем занять детей на время внеплановых весенних каникул?
17:07 26-03-2020
Чем занять детей на время внеплановых весенних каникул?
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
17:06 26-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает
БердскРабота в Бердске: 76 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска
17:04 26-03-2020
Работа в Бердске: 76 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска
Многолетние цветы для посадки на кладбище
17:03 26-03-2020
Многолетние цветы для посадки на кладбище