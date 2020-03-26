«Бабу надо?»: Просят прикурить и предлагают подруг прохожим дети 10 лет в Бердске

Прохожий был ошарашен поведением подростков. Другая горожанка взывает к родителям с просьбой заниматься детьми и контролировать их.

Школьники находятся на каникулах до 12 апреля

Бурная полемика развернулась на площадке «Яндекс.Район» сегодня, 26 марта.

Пользователь сети поинтересовалась, задумывается ли кто-нибудь о том, чем заняты подростки, которым сейчас не надо ходить в школу.

— Судя по тому, что огромное количество подростков компаниями ошиваются по подъездам, их родителям глубоко наплевать, чем их дети заняты. Это так карантин должен проходить? Вы на своих детей вообще хоть иногда внимание обращаете? Инспекторы по делам молодежи тут судя по всему вообще отсутствуют. Ну да, зачем подобное в Бердске? Молодежь можно пустить на самотек? Как вишенка на торт – все попытки дозвониться по номеру 102 закончились ничем. Трубку попросту не берут. Тоже на карантин ушли? Ну выгнали мы эту пришлую толпу из нашего подъезда. Они пошли искать другой подъезд. Зато потом, родители начинают виновных искать, когда с детьми уже беда приключилась. Раньше, сами, куда смотрели? — недоумевает бердчанка.

На пост жительницы Бердска откликнулся Геннадий К. Он рассказал свою историю общения с подростками в Бердске.

— Иду по улице. На встречу мне идет толпа малолеток. Пацан подходит и спрашивает закурить. При этом на вид ему 10-12лет. Потом говорит: «Бабу надо?». Я спрашиваю, где. А он на подруг показывает, мол, ну вот выбирайте. Я в шоке. Повернулся и пошел, — написал пользователь сети Геннадий сегодня, 26 марта.

Напомним, президент России Владимир Путин вчера, 25 марта, обратился к нации в связи с коронавирусом. Он отправил Россию на каникулы с 28 марта по 5 апреля. А школьные каникулы продлены до 12 апреля. Предполагается внедрение дистанционного обучения.