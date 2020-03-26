Работа в Бердске: 76 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска

Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска

Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска. Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные Промоутер от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Первомайская, д. 12, Салон красоты «Цирюльник» 8(993) 0219269

katerinas67@mail.ru Моторист (машинист), квотируемое рабочее место от 25000

633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Парикмахер, мужской мастер от 15163

до 30000 633011, г Бердск, ул Первомайская, д. 12, Салон красоты «Цирюльник» 8(993) 0219269

katerinas67@mail.ru Парикмахер, универсал от 15163

до 30000 633011, г Бердск, ул Первомайская, д. 12, Салон красоты «Цирюльник» 8(993) 0219269

Продавец-консультант, магазин запчастей от 20000

до 35000 633011, г Бердск, мкр Северный, д. 6а, магазин «Автозапчасти» 8(913) 3869911 Педагог дополнительного образования, хореография от 15163

до 35000 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные Кассир от 15163

до 15163 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 52139

Ученик Оператор станков с программным управлением от 20000

до 30000 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 5, корп. 25 8(913) 9245975

abataev_betro@mail.ru Диспетчер от 20000

до 25000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru Главный бухгалтер от 20000

633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 7, корп. А 8(905) 0954197, 8(38341) 38166

cktbberdsk@yandex.ru Грузчик от 20000

до 23000 630500, р-н Новосибирский, пгт Краснообск, СибНИИЖ, физкорпус к.20 8(913) 7436940

zavpr@naturofarm.ru Диспетчер автомобильного транспорта, организация перевозки хлебобулочных изделий от 15163

до 17000 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3 8(38341) 20475

Специалист, контрактный управляющий (специалист по закупкам) от 20000

до 20000 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 26, корп. А 8(38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru Плотник от 15163

до 15163 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные Кондуктор от 18000

633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 52139

bpatp@mail.ru Комплектовщик изделий и инструмента от 20000

до 20000 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru Системный администратор от 34501

до 34501 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095

Корректор от 17000

до 17000 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru Шлифовщик 5 разряда от 30000

до 40000 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru Инженер по защите информации от 25000

633010, г Бердск, ул Горького, д. 9 8(38341) 22990

gtp@berdskadm.ru Грузчик от 15200

до 23000 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б 8(38341) 29715 доб. 366

knp@dom-al.com Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные Уборщик производственных и служебных помещений от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Промышленная, д. 2А 8(952) 9136775

Инженер-конструктор, инженер-конструктор на штампы от 40000

до 40000 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) от 20269

до 20269 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 37 8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) от 17832

633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 37 8(38341) 28303

bsk_du22@mail.ru Оператор станков с программным управлением от 20000

до 20000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(38341) 63074, 8(383) 3638741

personal@arsenalnpo.ru Продавец продовольственных товаров от 18000

до 18000 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 38 8(38341) 29623

Грузчик, — дворник от 16000

до 22000 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(38341) 63074, 8(383) 3638741

personal@arsenalnpo.ru Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные Бухгалтер, бухгалтер по начислению заработной платы отдела контрактной службы, учета и отчетности от 25000

до 25000 633010, г Бердск, ул Горького, д. 9 8(38341) 26684

buhadmb@mail.ru Менеджер по персоналу от 15163

633004, г Бердск, ул Кристальная, д. 3/1, офис 3, Собеседование по адресу: Боровая 4/4а оф.203 8(38341) 60810

po_kr@mail.ru Дворник от 15250

до 15250 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Уборщик производственных и служебных помещений от 15163

до 15163 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870

Продавец продовольственных товаров, продавец в магазин продовольственных товаров. от 25000

до 50000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 20, магазин «Бочковое» 8(960) 9159544

solovevvm@mail.ru Продавец продовольственных товаров от 25000

до 50000 633011, г Бердск, ул Попова, д. 20, магазин «Бочковое» 8(960) 9159544

solovevvm@mail.ru Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка от 20000

633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 12 8(38341) 48655

bsk_sh11@mail.ru Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные Учитель-дефектолог от 15163

до 15163 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru Слесарь механосборочных работ от 20000

до 28000 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 8 8(38341) 58210

Слесарь по ремонту автомобилей от 15163

до 20000 633000, г Бердск, ул Ушакова, д. 67 8(913) 0195005

Pavel-z@ngs.ru Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 20000

до 25000 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 8 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru Педагог социальный от 18000

633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5 8(38341) 30314

bsk_sh09@mail.ru Учитель (преподаватель) истории и обществознания от 18000

до 20000 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870

natalibsksh4@mail.ru Микробиолог от 20000

до 25000 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107 доб. 127

Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные Оператор станков с программным управлением от 25000

до 40000 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 8 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик от 18000

до 18000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Машинист буровой установки от 30000

633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Тракторист, дт-75, кат. с, д, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов от 25000

до 25000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Слесарь по ремонту автомобилей от 20000

до 20000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

Машинист бульдозера, кат. с, д от 20000

до 30000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с от 35000

до 35000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные Водитель автомобиля, категории с, d, е

от 30000

до 35000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с от 30000

до 40000 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 17А 8(913) 3800807 Стропальщик от 20000

до 20000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов от 25000

до 25000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов от 35000

до 35000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов от 25000

633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Моторист (машинист) от 25000

до 25000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные Водитель автомобиля 1 категории (класса), водитель-загонщик, кат.д от 16000

до 17000 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 52139

Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана от 23000

до 23000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана от 23000

до 23000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Бухгалтер, материальной группы от 22000

633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 26419 Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов от 20000

до 20000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Лаборант химического анализа от 16000

до 16000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Кухонный рабочий от 15200

633003, г Бердск, ул Кутузова, д. 34 8(38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные Лаборант по физико-механическим испытаниям от 16000

до 16000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Официант от 15163

до 15163 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

Насыпщик цемента от 22000

до 22000 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru Повар, квота для трудоустройства инвалидов от 20000

до 20000 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

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