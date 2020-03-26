Работа в Бердске: 76 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска

|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Промоутер
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Первомайская, д. 12, Салон красоты «Цирюльник»
|8(993) 0219269
katerinas67@mail.ru
|Моторист (машинист), квотируемое рабочее место
|от 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Парикмахер, мужской мастер
|от 15163
до 30000
|633011, г Бердск, ул Первомайская, д. 12, Салон красоты «Цирюльник»
|8(993) 0219269
katerinas67@mail.ru
|Парикмахер, универсал
|от 15163
до 30000
|633011, г Бердск, ул Первомайская, д. 12, Салон красоты «Цирюльник»
|8(993) 0219269
|Продавец-консультант, магазин запчастей
|от 20000
до 35000
|633011, г Бердск, мкр Северный, д. 6а, магазин «Автозапчасти»
|8(913) 3869911
|Педагог дополнительного образования, хореография
|от 15163
до 35000
|633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Кассир
|от 15163
до 15163
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1
|8(38341) 52139
|Ученик Оператор станков с программным управлением
|от 20000
до 30000
|633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 5, корп. 25
|8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
|Диспетчер
|от 20000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Главный бухгалтер
|от 20000
|633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 7, корп. А
|8(905) 0954197, 8(38341) 38166
cktbberdsk@yandex.ru
|Грузчик
|от 20000
до 23000
|630500, р-н Новосибирский, пгт Краснообск, СибНИИЖ, физкорпус к.20
|8(913) 7436940
zavpr@naturofarm.ru
|Диспетчер автомобильного транспорта, организация перевозки хлебобулочных изделий
|от 15163
до 17000
|633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3
|8(38341) 20475
|Специалист, контрактный управляющий (специалист по закупкам)
|от 20000
до 20000
|633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 26, корп. А
|8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Плотник
|от 15163
до 15163
|633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Кондуктор
|от 18000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1
|8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
|Комплектовщик изделий и инструмента
|от 20000
до 20000
|633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Системный администратор
|от 34501
до 34501
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж
|8(38341) 60095
|Корректор
|от 17000
до 17000
|633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Шлифовщик 5 разряда
|от 30000
до 40000
|633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инженер по защите информации
|от 25000
|633010, г Бердск, ул Горького, д. 9
|8(38341) 22990
gtp@berdskadm.ru
|Грузчик
|от 15200
до 23000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б
|8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Промышленная, д. 2А
|8(952) 9136775
|Инженер-конструктор, инженер-конструктор на штампы
|от 40000
до 40000
|633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Инструктор по физической культуре 1 категории (класса)
|от 20269
до 20269
|633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 37
|8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
|Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса)
|от 17832
|633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 37
|8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
|Оператор станков с программным управлением
|от 20000
до 20000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2
|8(38341) 63074, 8(383) 3638741
personal@arsenalnpo.ru
|Продавец продовольственных товаров
|от 18000
до 18000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 38
|8(38341) 29623
|Грузчик, — дворник
|от 16000
до 22000
|633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2
|8(38341) 63074, 8(383) 3638741
personal@arsenalnpo.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Бухгалтер, бухгалтер по начислению заработной платы отдела контрактной службы, учета и отчетности
|от 25000
до 25000
|633010, г Бердск, ул Горького, д. 9
|8(38341) 26684
buhadmb@mail.ru
|Менеджер по персоналу
|от 15163
|633004, г Бердск, ул Кристальная, д. 3/1, офис 3, Собеседование по адресу: Боровая 4/4а оф.203
|8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
|Дворник
|от 15250
до 15250
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|от 15163
до 15163
|633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15
|8(38341) 25870
|Продавец продовольственных товаров, продавец в магазин продовольственных товаров.
|от 25000
до 50000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 20, магазин «Бочковое»
|8(960) 9159544
solovevvm@mail.ru
|Продавец продовольственных товаров
|от 25000
до 50000
|633011, г Бердск, ул Попова, д. 20, магазин «Бочковое»
|8(960) 9159544
solovevvm@mail.ru
|Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка
|от 20000
|633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 12
|8(38341) 48655
bsk_sh11@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Учитель-дефектолог
|от 15163
до 15163
|633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Слесарь механосборочных работ
|от 20000
до 28000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 8
|8(38341) 58210
|Слесарь по ремонту автомобилей
|от 15163
до 20000
|633000, г Бердск, ул Ушакова, д. 67
|8(913) 0195005
Pavel-z@ngs.ru
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
|от 20000
до 25000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 8
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Педагог социальный
|от 18000
|633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5
|8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
|Учитель (преподаватель) истории и обществознания
|от 18000
до 20000
|633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15
|8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
|Микробиолог
|от 20000
до 25000
|633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11
|8(38341) 58107 доб. 127
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Оператор станков с программным управлением
|от 25000
до 40000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 8
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик
|от 18000
до 18000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист буровой установки
|от 30000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Тракторист, дт-75, кат. с, д, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|от 25000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь по ремонту автомобилей
|от 20000
до 20000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
|Машинист бульдозера, кат. с, д
|от 20000
до 30000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с
|от 35000
до 35000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Водитель автомобиля, категории с, d, е
|от 30000
до 35000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с
|от 30000
до 40000
|633011, г Бердск, ул Ленина, д. 17А
|8(913) 3800807
|Стропальщик
|от 20000
до 20000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
|Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов
|от 25000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов
|от 35000
до 35000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов
|от 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Моторист (машинист)
|от 25000
до 25000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Водитель автомобиля 1 категории (класса), водитель-загонщик, кат.д
|от 16000
до 17000
|633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1
|8(38341) 52139
|Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана
|от 23000
до 23000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана
|от 23000
до 23000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Бухгалтер, материальной группы
|от 22000
|633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29
|8(38341) 26419
|Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов
|от 20000
до 20000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Лаборант химического анализа
|от 16000
до 16000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Кухонный рабочий
|от 15200
|633003, г Бердск, ул Кутузова, д. 34
|8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Профессия
|З/П руб.
|Адрес организации
|Контактные данные
|Лаборант по физико-механическим испытаниям
|от 16000
до 16000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Официант
|от 15163
до 15163
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
|Насыпщик цемента
|от 22000
до 22000
|633231, р-н Искитимский, п Логовой
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Повар, квота для трудоустройства инвалидов
|от 20000
до 20000
|633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Работа в Бердске: 76 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска
17:04 26.03.2020
Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска
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От редакции
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