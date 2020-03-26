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Работа в Бердске: 76 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска

17:04 26.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска

Работа в Бердске: 76 вакансий предлагают работодатели жителям Бердска
Актуальные предложения от работодателей в Центре занятости населения Бердска.
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Промоутер от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Первомайская, д. 12, Салон красоты «Цирюльник» 8(993) 0219269
katerinas67@mail.ru
Моторист (машинист), квотируемое рабочее место от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Парикмахер, мужской мастер от 15163
до 30000		 633011, г Бердск, ул Первомайская, д. 12, Салон красоты «Цирюльник» 8(993) 0219269
katerinas67@mail.ru
Парикмахер, универсал от 15163
до 30000		 633011, г Бердск, ул Первомайская, д. 12, Салон красоты «Цирюльник» 8(993) 0219269
katerinas67@mail.ru
Продавец-консультант, магазин запчастей от 20000
до 35000		 633011, г Бердск, мкр Северный, д. 6а, магазин «Автозапчасти» 8(913) 3869911
Педагог дополнительного образования, хореография от 15163
до 35000		 633004, г Бердск, ул Кирова, д. 29 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Кассир от 15163
до 15163		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Ученик Оператор станков с программным управлением от 20000
до 30000		 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 5, корп. 25 8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
Диспетчер от 20000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 15, корп. В 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Главный бухгалтер от 20000
до 23000		 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 7, корп. А 8(905) 0954197, 8(38341) 38166
cktbberdsk@yandex.ru
Грузчик от 20000
до 23000		 630500, р-н Новосибирский, пгт Краснообск, СибНИИЖ, физкорпус к.20 8(913) 7436940
zavpr@naturofarm.ru
Диспетчер автомобильного транспорта, организация перевозки хлебобулочных изделий от 15163
до 17000		 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Специалист, контрактный управляющий (специалист по закупкам) от 20000
до 20000		 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 26, корп. А 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Плотник от 15163
до 15163		 633010, г Бердск, ул Первомайская, д. 3 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Кондуктор от 18000
до 19000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Комплектовщик изделий и инструмента от 20000
до 20000		 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Системный администратор от 34501
до 34501		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11/1, 1 этаж 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Корректор от 17000
до 17000		 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Шлифовщик 5 разряда от 30000
до 40000		 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инженер по защите информации от 25000
до 25000		 633010, г Бердск, ул Горького, д. 9 8(38341) 22990
gtp@berdskadm.ru
Грузчик от 15200
до 23000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 2Б 8(38341) 29715 доб. 366
knp@dom-al.com
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Промышленная, д. 2А 8(952) 9136775
zdravo-b@mail.ru
Инженер-конструктор, инженер-конструктор на штампы от 40000
до 40000		 633009, г Бердск, ул Зеленая Роща, д. 7, корп. 7 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Инструктор по физической культуре 1 категории (класса) от 20269
до 20269		 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 37 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Воспитатель детского сада (яслей-сада) 1 категории (класса) от 17832
до 17832		 633010, г Бердск, ул К.Маркса, д. 37 8(38341) 28303
bsk_du22@mail.ru
Оператор станков с программным управлением от 20000
до 20000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(38341) 63074, 8(383) 3638741
personal@arsenalnpo.ru
Продавец продовольственных товаров от 18000
до 18000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 38 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Грузчик, — дворник от 16000
до 22000		 633010, г Бердск, ул Ленина, д. 89, корп. 2 8(38341) 63074, 8(383) 3638741
personal@arsenalnpo.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Бухгалтер, бухгалтер  по начислению заработной платы отдела контрактной службы, учета и отчетности от 25000
до 25000		 633010, г Бердск, ул Горького, д. 9 8(38341) 26684
buhadmb@mail.ru
Менеджер по персоналу от 15163
до 17241		 633004, г Бердск, ул Кристальная, д. 3/1, офис 3, Собеседование по адресу: Боровая 4/4а оф.203 8(38341) 60810
po_kr@mail.ru
Дворник от 15250
до 15250		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений от 15163
до 15163		 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Продавец продовольственных товаров, продавец в магазин продовольственных товаров. от 25000
до 50000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 20, магазин «Бочковое» 8(960) 9159544
solovevvm@mail.ru
Продавец продовольственных товаров от 25000
до 50000		 633011, г Бердск, ул Попова, д. 20, магазин «Бочковое» 8(960) 9159544
solovevvm@mail.ru
Учитель (преподаватель) иностранного языка, английского языка от 20000
до 22000		 633009, г Бердск, ул Микрорайон, д. 12 8(38341) 48655
bsk_sh11@mail.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Учитель-дефектолог от 15163
до 15163		 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Слесарь механосборочных работ от 20000
до 28000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 8 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Слесарь по ремонту автомобилей от 15163
до 20000		 633000, г Бердск, ул Ушакова, д. 67 8(913) 0195005
Pavel-z@ngs.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования от 20000
до 25000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 8 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Педагог социальный от 18000
до 25000		 633009, г Бердск, ул Школьная, д. 5 8(38341) 30314
bsk_sh09@mail.ru
Учитель (преподаватель) истории и обществознания от 18000
до 20000		 633000, г Бердск, ул Парижской Коммуны, д. 15 8(38341) 25870
natalibsksh4@mail.ru
Микробиолог от 20000
до 25000		 633004, г Бердск, ул Химзаводская, д. 11 8(38341) 58107 доб. 127
kadri@sibbio.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Оператор станков с программным управлением от 25000
до 40000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 8 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, автоэлектрик от 18000
до 18000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист буровой установки от 30000
до 30000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Тракторист, дт-75, кат. с, д, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь по ремонту автомобилей от 20000
до 20000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист бульдозера, кат. с, д от 20000
до 30000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист автовышки и автогидроподъемника, машинист автовышки, кат.с от 35000
до 35000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Водитель автомобиля, категории с, d, е
категория с на автобетоносмеситель		 от 30000
до 35000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с от 30000
до 40000		 633011, г Бердск, ул Ленина, д. 17А 8(913) 3800807
Стропальщик от 20000
до 20000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист башенных кранов(кат. с), машинист пневмоколесных кранов, машинист гусеничных кранов от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования, электрослесарь по монтажу башенных кранов от 35000
до 35000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Слесарь-монтажник приборного оборудования, слесарь по ремонту грузоподъемных механизмов от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Моторист (машинист) от 25000
до 25000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Водитель автомобиля 1 категории (класса), водитель-загонщик, кат.д от 16000
до 17000		 633004, г Бердск, ул Промышленная, д. 1 8(38341) 52139
bpatp@mail.ru
Машинист крана (крановщик), машинист башенного крана от 23000
до 23000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Машинист крана (крановщик), машинист козлового крана от 23000
до 23000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Бухгалтер, материальной группы от 22000
до 25000		 633010, г Бердск, ул Комсомольская, д. 29 8(38341) 26419
Слесарь-ремонтник, слесарь по ремонту оборудования, квота для приема инвалидов от 20000
до 20000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Лаборант химического анализа от 16000
до 16000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Кухонный рабочий от 15200
до 18000		 633003, г Бердск, ул Кутузова, д. 34 8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Профессия З/П руб. Адрес организации Контактные данные
Лаборант по физико-механическим испытаниям от 16000
до 16000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Официант от 15163
до 15163		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Насыпщик цемента от 22000
до 22000		 633231, р-н Искитимский, п Логовой 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Повар, квота для трудоустройства инвалидов от 20000
до 20000		 633011, г Бердск, ул Комсомольская, д. 6, корп. Б 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
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