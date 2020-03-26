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Закрыла на карантин офис УК СКС в Бердске. Сотрудники сами шьют из марли маски от коронавируса

17:30 26.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Обращения от жителей управляющая компания принимает дистанционно. Директор УК так обезопасил своих работников от возможного заражения — не все прибывшие из-за рубежа самоизолируются.

Закрыла на карантин офис УК СКС в Бердске. Сотрудники сами шьют из марли маски от коронавируса
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Бердская управляющая компания СКС из-за распространения коронавируса перешла на закрытый режим работы с 26 марта. В четверг УК развесила на подъездах своих многоквартирных домов объявления: «В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой прием граждан в офисе ООО УК СКС временно приостановлен». Следом идут номера телефонов приемной диспетчерской, а также адрес электронной почты, по которым собственники жилья могут при необходимости обращаться.

По словам директора «Сибирских коммунальных систем» Рамиза Масимова, это сделано для того, чтобы исключить контакт сотрудников с людьми, как того требуют предписания Роспотребнадзора.
— Если нужно, звоните и пишите по электронке. Все специалисты находятся на рабочих местах. Они в онлайн режиме отслеживают все сообщения и берут в работу, — прокомментировал сегодня, 26 марта, «Курьер. Среда. Бердск» Масимов.

На какой срок ввели ограничение, он затруднился сказать, поскольку все зависит о развития ситуации с коронавирусом. А она только усугубляется — с каждым часом количество заболевших, в том числе и в России растет. Но Рамиз Масимов уверен, что ограничительные меры в условиях пандемии необходимы:
— Люди приезжают, например, из Испании и ведут себя безответственно. Я видел, как люди с хорошим свежим загаром направлялись в общественное место. Кому-то плевать на остальных — куда хочу, туда и иду. А мы обязаны обезопасить своих людей.

Поэтому офис СКС закрыт изнутри. Кроме того, сотрудникам управляющей компании выдали медицинские маски, антисептик для соблюдения элементарных мер предосторожности. Но из-за дефицитом масок в аптеках и магазинах, в УК издали приказ о том, чтобы сотрудники сами шили марлевые 7-слойные повязки, которые можно стирать и проглаживать.

— Я обращался к Евгению Анатольевичу (глава Бердска Шестернин — прим. Ред.). С его помощью удалось приобрести 50 масок, — отметил руководитель СКС, подчеркнув, что масочный режим распространяется на тех работников, которые контактируют с людьми — кассиры, сантехники и другие.

По словам Масимова, меры предосторожности лишними не будут, поскольку предугадать масштабы и сроки распространения смертельно опасной инфекции невозможно. Лучше подстраховаться, чем пожинать плоды безалаберности.

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