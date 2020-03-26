Снегопады и температуру +2 градуса обещают в Бердске 27 марта синоптики

Такая же погода со снегом сохранится на выходные. Со следующей недели начнется потепление. 1 апреля в Бердске ожидается 8 градусов тепла.

В МЧС предупреждают об опасных сосульках и сходе снега с крыш

В предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшой снег, днем в отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром 27 марта на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°C, при прояснениях до — 13°C, днём -1, +4°C. Такую информацию сообщили в региональном управлении МЧС.

В Бердске в пятницу, 27 марта, температура +1 градус. Синоптики обещают осадки в виде снега. В ночь на субботу похолодает до -2. В субботу и воскресенье в Бердске тоже прогнозируют снегопады и относительно теплую погоду — дом плюс 2 днем и до -3 ночью. Со следующей недели начнется потепление и уже 1 апреля в Бердске ожидается 8 градусов тепла.