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Снегопады и температуру +2 градуса обещают в Бердске 27 марта синоптики

21:20 26.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Такая же погода со снегом сохранится на выходные. Со следующей недели начнется потепление. 1 апреля в Бердске ожидается 8 градусов тепла.

Снегопады и температуру +2 градуса обещают в Бердске 27 марта синоптики
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В предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, по северо-западу местами небольшой снег, днем в отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром 27 марта на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с, днем 10-15 м/с, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха ночью -2, -7°C, при прояснениях до — 13°C, днём -1, +4°C. Такую информацию сообщили в региональном управлении МЧС.

В Бердске в пятницу, 27 марта, температура +1 градус. Синоптики обещают осадки в виде снега. В ночь на субботу похолодает до -2. В субботу и воскресенье в Бердске тоже прогнозируют снегопады и относительно теплую погоду — дом плюс 2 днем и до -3 ночью. Со следующей недели начнется потепление и уже 1 апреля в Бердске ожидается 8 градусов тепла.

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