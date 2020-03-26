Агрессивный алабай бросается на детей и собак на ул. 2-й Заводской в Бердске

Полицейские ищут хозяина собаки и вызвали сотрудников приюта для бездомных животных «Надежда», которые имеют навыки отлова псов. Сотрудники МВД имеют право применять оружие.

В Бердске были случаи нападения собак на людей

Агрессивный большой пес терроризирует жителей ул. 2-й Заводской в Бердске. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» вечером 26 марта местные жители, собака, предположительно, алабай бегает по улице, бросается на маленьких псов, пугает гуляющих детей и взрослых прохожих.

-Судя по всему, собака имеет хозяина. Она не местная. Мы вызвали полицию, — рассказали жители 2-й Заводской.

Полицейские приехали на место происшествия в отдаленный район Бердска. Они выясняют, Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», стражи порядка подключили администрацию города, чтобы там помогли поймать агрессивную собаку. Вероятно, вызовут сотрудников приюта для бездомных животных «Надежда», которые владеют навыками отлова собак.

А пока детей забрали по домам, люди стараются не выходить на улицу во избежании встречи с псом. Бердчане хорошо помнят недавний случай, когда собака вырвала кусок мяса из ноги беременной женщины, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По закону о полиции сотрудники МВД имеют право применять оружие, если собака угрожает жизни и здоровью людей.