Наемный киллер убил металлической трубой и ножом за 50 тыс. рублей 51-летнего жителя Тайшета. Заказное убийство раскрыли через 13 лет

Обвиняемого в убийстве в 2006 году начали судить в 2020-м. Заказчик был убит в ходе бытового конфликта в 2009 году. Следователи выяснили, что на руках наемника кровь погибших женщины и ребенка.

Убийца сознался в кровавом преступлении

В Иркутской области перед судом предстанет обвиняемый в заказном убийстве, совершенном в 2006 году. Об этом сегодня, 26 марта, сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму).

По версии следствия, в декабре 2006 года обвиняемый согласился совершить убийство жителя Тайшета за денежное вознаграждение. Пойти на преступление ему предложил дядя супруги, с которым они несколько дней готовились к нападению. Родственник, занимавшийся в то время фермерским хозяйством, показал ему фотографию жертвы. Затем мужчины проследовали к его дому, чтобы посмотреть на потерпевшего и отследить время выхода из дома на работу.

18 декабря 2006 года ранним утром обвиняемый подкараулил мужчину и совершил на него нападение, причинив множественные удары металлической трубой по голове. После того, как потерпевший попытался убежать от него, обвиняемый нанес ему несколько ножевых ранений в область шеи. От полученных ранений 51-летний мужчина скончался на месте происшествия. Подозреваемый в убийстве скрылся. Через несколько дней за выполненное заказное убийство от родственника он получил 50 тысяч рублей.

В июне прошлого года в ходе проведения оперативных и следственных мероприятий была установлена причастность 42-летнего мужчины к совершению убийства в 2006 году. На допросе следователям СК России он признался в содеянном. Обвиняемый пояснил, что мотив убийства ему не был известен, а родственник якобы выступал посредником преступления. В 2009 году его убили в ходе бытового конфликта.

Следователями СК России установлено, что обвиняемый судим за разбой, а также убийство женщины и ребенка. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.