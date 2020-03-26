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Кремль: вводить ЧС из-за коронавируса в России неуместно

20:30 26.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам пресс-секретаря президента, в стране нет эпидемии, поэтому нет повода для объявления чрезвычайной ситуации. Каникулы ввели против распространения коронавирусной инфекции внутри РФ.

Кремль: вводить ЧС из за коронавируса в России неуместно
В Кремле назвали рассуждения о введении режима ЧС в стране неуместными
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Кремль: вводить ЧС из за коронавируса в России неуместно

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В Кремле считают неуместными рассуждения о возможности введения режима ЧС в стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эвентуальные рассуждения вряд ли уместны. У нас де-факто эпидемии нет, и де-факто у нас ситуация гораздо лучше чем во многих странах. Однозначно, это благодаря тем мерам, которые заранее заблаговременно начало принимать правительство», — сказал он, добавив, что президент исходит именно из этого.

Что касается нерабочей недели, то, как отметил Песков, она выделена из соображений воспрепятствовать распространению коронавируса внутри РФ, передает РИА Новости.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», некоторые бердские предприятия ограничивают работу в дни, обозначенные в указе Путина — с 30 марта по 3 апреля. Но непрерывные производства, как, например, «Сиббиофарм», выпускающий биопрепараты, закрываться не будет. Школьники в Бердске ушли на каникулы до 12 апреля.

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От редакции

До ЧС дело не дойдет?

Аноним, 26 марта 2020 20:52
А Колорлон работать будет ?

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