26.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Пять больных коронавирусом выявили на 26 марта в Новосибирской области

20:50 26.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Википедии
0

Роспотребнадзор в официальной информации о заболевших на 26 марта учел случай, который обнаружили в Новосибирске накануне — в среду вечером.

Пять больных коронавирусом выявили на 26 марта в Новосибирской области
Коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Пять больных коронавирусом выявили на 26 марта в Новосибирской области

Нарушают карантин: пожаловалась на приехавших из заграницы соседей гуляющих без масок жительница БердскаПять больных коронавирусом выявили на 26 марта в Новосибирской областиЕщё 166 новостей

На 26 марта в Новосибирской области зарегистрировано 5 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили вечером в четверг в региональном правительстве.

-В сведениях, опубликованных Роспотребнадзором на текущий момент, учтен пациент, выявленный 25 марта, — уточнил официальную информацию замруководителя областного департамента по информационной политике Павел Гнедых.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в последних сводках Роспотребнадзора за 26 марта указано, что еще один случай коронавируса зарегистрирован в Новосибирской области.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в ближайшее время минздрав Новосибирской области выложит на своем сайте официальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будут еще?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Построит 16 инфекционных центров до 15 мая Минобороны. В Новосибирске - до 30 апреля
21:58 26-03-2020
Построит 16 инфекционных центров до 15 мая Минобороны. В Новосибирске - до 30 апреля
Налог на богатство: бессрочно вводят налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей и выводимые из России деньги
21:53 26-03-2020
Налог на богатство: бессрочно вводят налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей и выводимые из России деньги
БердскОтказываются от самоизоляции из-за коронавируса вернувшиеся из-за границы 4 семьи из Бердска 23
21:45 26-03-2020
Отказываются от самоизоляции из-за коронавируса вернувшиеся из-за границы 4 семьи из Бердска
Бил за все: ставил в строй семерых детей и избивал ремнем отце-изверг в Горном Алтае
21:45 26-03-2020
Бил за все: ставил в строй семерых детей и избивал ремнем отце-изверг в Горном Алтае
Кредиты под 0% на зарплату дадут бизнесу банки по решению правительства
21:40 26-03-2020
Кредиты под 0% на зарплату дадут бизнесу банки по решению правительства
Скончалась 3-летняя девочка на прогулке в детском саду Санкт-Петрбурга
21:35 26-03-2020
Скончалась 3-летняя девочка на прогулке в детском саду Санкт-Петрбурга
БердскФейк о штрафе родителей за прогулки детей по ТЦ и патрулировании распространяют в Бердске от имени школ 10
21:32 26-03-2020
Фейк о штрафе родителей за прогулки детей по ТЦ и патрулировании распространяют в Бердске от имени школ
Умерли за сутки 655 человек от коронавируса в Испании
21:30 26-03-2020
Умерли за сутки 655 человек от коронавируса в Испании
Налог для богатых: брать 13% с процентного дохода от банковских вкладов свыше 1 млн рублей предложил Путин 45
21:28 26-03-2020
Налог для богатых: брать 13% с процентного дохода от банковских вкладов свыше 1 млн рублей предложил Путин
БердскНарушают карантин: пожаловалась на приехавших из заграницы соседей гуляющих без масок жительница Бердска 6
21:23 26-03-2020
Нарушают карантин: пожаловалась на приехавших из заграницы соседей гуляющих без масок жительница Бердска