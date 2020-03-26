Пять больных коронавирусом выявили на 26 марта в Новосибирской области

На 26 марта в Новосибирской области зарегистрировано 5 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили вечером в четверг в региональном правительстве.
-В сведениях, опубликованных Роспотребнадзором на текущий момент, учтен пациент, выявленный 25 марта, — уточнил официальную информацию замруководителя областного департамента по информационной политике Павел Гнедых.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в последних сводках Роспотребнадзора за 26 марта указано, что еще один случай коронавируса зарегистрирован в Новосибирской области.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в ближайшее время минздрав Новосибирской области выложит на своем сайте официальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.