Пять больных коронавирусом выявили на 26 марта в Новосибирской области

Роспотребнадзор в официальной информации о заболевших на 26 марта учел случай, который обнаружили в Новосибирске накануне — в среду вечером.

Коронавирус начал распространяться в декабре 2019 года

На 26 марта в Новосибирской области зарегистрировано 5 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили вечером в четверг в региональном правительстве.

-В сведениях, опубликованных Роспотребнадзором на текущий момент, учтен пациент, выявленный 25 марта, — уточнил официальную информацию замруководителя областного департамента по информационной политике Павел Гнедых.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в последних сводках Роспотребнадзора за 26 марта указано, что еще один случай коронавируса зарегистрирован в Новосибирской области.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в ближайшее время минздрав Новосибирской области выложит на своем сайте официальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.