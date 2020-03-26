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Сортируют больных коронавирусом в больницах Италии: на имеющих шансы выжить и на тех, у кого шанса нет

21:06 26.03.2020 Фото: Википедии
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В Италии накануне начали действовать многотысячные штрафы за нарушение правил изоляции. Как утверждают вирусологи, пик эпидемии может наступить в ближайшее воскресенье. Цифры испанского минздрава уже перекрывают статистику Китая.

Сортируют больных коронавирусом в больницах Италии: на имеющих шансы выжить и на тех, у кого шанса нет
В Италии самая крупная в Европе вспышка коронавируса

Почти полмиллиона зараженных, свыше 21 тысячи смертей, в двухстах странах зарегистрирована инфекция и четверть всего населения планеты находится в карантине — такова статистика пандемии COVID-19 на утро четверга.

Главный очаг заражения — в Евросоюзе, на Апеннинах, там общее число носителей коронавируса превысило 70 тысяч, а количество летальных исходов более чем двукратно превзошло показатели Китая на пике эпидемии.

Цифры испанского минздрава также либо приближаются к китайским, либо уже перекрывают статистику Пекина.

Врачи иберийского королевства подчеркивают, что система здравоохранения не была рассчитана на подобный масштаб бедствия: «Мы постоянно просим о помощи, тут работают специалисты гериатрической медицины, тут работают сиделки, уборщицы и медсестры, и мы требуем поддержки со стороны властей, которую нам пока не оказали».

В Италии накануне начали действовать многотысячные штрафы за нарушение правил изоляции, но пока, как утверждают вирусологи, пик эпидемии не пройден, они полагают, что он может наступить в ближайшее воскресенье, передает euronews.com.

Медики в переполненных итальянских больницах, которые уже не справляются с потоком пациентов, занимаются на приеме сортировкой — на тех, у кого есть шансы выжить, и на тех, у кого шансов выжить нет.

Шанс выжить не зависит от возраста, как подчеркивает директор римской больницы COVID 3 Антонио Маркезе: «Состояние поступивших не зависит от возраста, тяжелое течение заболевания может быть и у молодых, и у пожилых, инфекция чрезвычайно агрессивна, и она может стать смертельной, невзирая на количество прожитых пациентом лет».

Во Франции самая тяжелая ситуация в Эльзасе, и там на помощь гражданским медикам пришли военврачи, развернувшие на автомобильной стоянке полевой госпиталь, который накануне посетил президент страны.

После беседы со специалистами Макрон сделал заявление, в котором призвал к единству нации, сообщил о начале армейской операции в борьбе с эпидемией и пообещал огромные денежные вливания в систему национального здравоохранения после завершения кризиса.

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От редакции

Почему так не повезло европейцам?

Гость, 26 марта 2020 21:39
Я хоть и атеист, но уверен, Провидение Господне в Великий Пост сортирует Мир на чистых и нечистых! Ведь так получается! Включая "путешественников" в лондоны-парижЫ-куршавели и прочие хайнани! Они-то думали, что ухватили Бога за бороду - ан нет! Везут коронавирус в своих тельцах отовсюду, чем так кичились! И сидит такой условный Ваня в Кислодрищенске и думает: МинУла меня чаша скорби сия! ЖЫву спокойно на свои 25тыр, никого не трогаю, а главное: проблем не имею! - чего и вам желаю!

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