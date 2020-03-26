Умерли за сутки 655 человек от коронавируса в Испании

За минувшие сутки в Испании были диагностированы 8578 новых носителей инфекции. Жертвами смертельно опасной инфекции в стране стали 4087 человек.

Коронавирус массово начал распространяться в декабре 2019 года в Китае

Жертвами коронавирусной инфекции в Испании за сутки стали 655 человек, а общее количество жертв болезни превысило 4 тысячи и достигло отметки 4089, эту информацию приводит министерство здравоохранения.

Показатель смертности немного снизился по сравнению со вчерашним днем, когда COVID-19 унес жизни 738 человек, однако темпы заражения не замедляются. За минувшие сутки в Испании были диагностированы 8578 новых носителей инфекции, а общее число зараженных с начала эпидемии составило 56 188 человек, передает Euronews.