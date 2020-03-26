Скончалась 3-летняя девочка на прогулке в детском саду Санкт-Петрбурга

По предварительным данным, девочка получила травму во время прогулки на детской площадке. СК возбудил уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетней девочки, сообщили сегодня, 26 марта, в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Из материалов уголовного дела следует, что 26 марта 2020 года в одном из детских садов, расположенных в Калининском районе, было обнаружено тело 3-летней девочки.

По предварительным данным, девочка получила травму во время прогулки на детской площадке.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин смерти ребенка, выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленный на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.