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Бил за все: ставил в строй семерых детей и избивал ремнем отце-изверг в Горном Алтае

21:45 26.03.2020 Фото: Википедии
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Кроме того, он бил малолетних ногами и кулаками. При этом повод для избиения всегда был малозначительным: не расчищен снег в усадьбе дома, не проведена уборка, не выполнено задание, спросил про подарок на Новый год.

Бил за все: ставил в строй семерых детей и избивал ремнем отце изверг в Горном Алтае
Отец признал свою вину

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела по обвинению отца семерых детей в истязании малолетних и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщили сегодня, 26 марта,в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СлКР по Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 (истязание в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По данным следствия, отец семерых детей, систематически наносил побои трем малолетним детям, один из которых являлся ему пасынком, а двое – родными сыновьями. Для избиения обвиняемый использовал ремень, кроме того бил малолетних ногами и кулаками. При этом повод для избиения всегда был малозначительным: не расчищен снег в усадьбе дома, не проведена уборка, не выполнено задание.

Так, в марте 2019 года за несвоевременное исполнение одного из его указаний он построил детей перед собой в строй, каждого вызывал вперед и поочередно бил ремнем по различным частям тела. Кроме того, 31 декабря 2019 года, разозлившись на восьмилетнего сына за то, что тот спросил его про подарок на Новый год, ударил ребенка по затылку.

В ходе следствия обвиняемый вину в совершении преступлений признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что после случившегося в органы системы профилактики правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних следователями направлены представления и информации с требованием принятия конкретных мер профилактического характера в отношении обвиняемого. Семья взята на учет управлением социальной поддержки населения Горно-Алтайска. Контроль за поведением обвиняемого в семье осуществляется должностными лицами отдела МВД России по Горно-Алтайску. Ввиду пристального внимания со стороны уполномоченных на защиту несовершеннолетних должностных лиц угрозы жизни и здоровью всех семерых малолетних детей обвиняемого не имеется

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