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Налог на богатство: бессрочно вводят налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей и выводимые из России деньги

21:53 26.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам пресс-секретаря президента, налог на проценты с вкладов свыше 1 млн рублей коснется менее 10% вкладчиков. Он напомнил, что до сих пор проценты с вкладов налогами не облагались, что, по его словам, несправедливо.

Налог на богатство: бессрочно вводят налог на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей и выводимые из России деньги
Песков: меры по налогу на выводимые средства из России и проценты по вкладам бессрочные

Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным меры по налогообложению выводимых средств из РФ и процентов по вкладам свыше 1 млн рублей не ограничены по времени. Об этом журналистам заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президентом они не были названы как временные, эти меры», — сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли это предложение временным и прекратит ли свое действие после преодоления кризисной ситуации в экономике в связи с распространением коронавируса, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что обе меры в прозвучавшем 25 марта обращении Путина к гражданам «не были ограничены какими-то сроками или прекращением каких-то кризисных проявлений». «Президент каких-то сроков не обозначил», — подчеркнул он.

Кого коснется

Пресс-секретарь заявил, что налог в 13% на проценты от вкладов размером более 1 млн рублей коснется менее 10% вкладчиков. Он назвал неверной информацию, что таких вкладов в российских банках больше 50%. «В любом случае это менее 10%», — сказал Песков, отметив, что не будет называть конкретную долю. Он уточнил, что эти цифры озвучивало руководство правительства на совещании у Владимира Путина и подтверждал Центральный банк.

«Вы еще не забывайте, что, например, Иванов, Петров или Сидоров могут иметь 10 счетов в банке по миллиону рублей, — продолжил представитель Кремля. — Это же один вкладчик». Он отрицательно ответил на вопрос, имеется ли в виду в данном случае совокупность счетов. «Речь идет об одном конкретно взятом счете, ни о какой совокупности речи не идет», — подчеркнул Песков.

По его мнению, введение налога является восстановлением справедливости. Он отметил, что число обладателей вкладов в размере более 1 млн рублей исчисляется процентами. «И они получали проценты со своих вкладов, которые, кстати, до сих пор, несмотря на все кризисные проявления в РФ, на рублевые вклады весьма привлекательны — гораздо более привлекательны, чем отрицательные ставки, которые уже победоносно шагают по европейским банкам», — заметил Песков.

Он напомнил, что до сих пор проценты с вкладов налогами не облагались, что, по его словам, несправедливо. «Учитывая объемные программы помощи, которые уже объявлены, которые будут объявлены для бизнеса, для тех, кто столкнулся с трудной жизненной ситуацией и так далее, президент посчитал необходимым восстановить эту справедливость и подвергнуть налогообложением в 13% эти банковские дивиденды», — подчеркнул представитель Кремля.

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