Построит 16 инфекционных центров до 15 мая Минобороны. В Новосибирске — до 30 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить их скорейшее возведение. Шойгу уточнил, что в строительных работах задействованы 4 тыс. человек, 750 единиц техники. Эти работы ведутся круглосуточно.

Мишустин распорядился построить центры в кратчайшие сроки

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил в четверг обеспечить скорейшее возведение 16 военных инфекционных центров, передает ТАСС.

«Нам нужно сейчас обеспечить скорейшее возведение этих центров, чтобы в случае необходимости наша военная медицина была готова противодействовать инфекции», — сказал он на заседании правительства РФ. Мишустин напомнил, что на строительство этих объектов уже выделено 8,8 млрд рублей.

Выступивший на заседании министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что эти объекты планируется возвести в два этапа и завершить эту работу до 15 мая. «Строительство планируется выполнить в два этапа: до 30 апреля ввести восемь центров в Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Улан-Удэ, Уссурийске, до 15 мая — завершить строительство оставшихся восьми центров общей емкостью на 800 коек», — проинформировал министр. По его словам, общая емкость центров будет составлять 1600 койко-мест.

Шойгу уточнил, что в строительных работах задействованы 4 тыс. человек, 750 единиц техники. Эти работы ведутся круглосуточно.

По его словам, в Вооруженных силах РФ проведено более 3,2 тыс. тестирований военных на коронавирус. «Все результаты отрицательные, заболевших нет», — подчеркнул министр. Шойгу отметил, что уже развернуты 15 многофункциональных мобильных комплексов для выявления возбудителя коронавируса. Также действует более 5,5 тыс. стационарных контрольных пунктов. Для дезинфекции местности сформировано более 1,6 тыс. специальных расчетов.