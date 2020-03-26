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Cбербанк предоставит кредитные каникулы на 6 месяцев без штрафов пострадавшим от коронавируса

22:28 26.03.2020 Фото: Википедия
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Для этого нужно подать заявку на реструктуризацию (кредитные каникулы), а также предоставить подтверждающий документ. Подача заявки доступна онлайн. За дополнительной консультацией звоните по телефонам: 8 800 333-31-38 и 8 800 200-8-200.

Cбербанк предоставит кредитные каникулы на 6 месяцев без штрафов пострадавшим от коронавируса
Cбербанк предоставит кредитные каникулы на 6 месяцев без штрафов пострадавшим от коронавируса

Для клиентов, пострадавших от коронавируса: заболевших, находящихся на вынужденном карантине, частично потерявших доход, а также испытывающих временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, банк готов в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек.

Для этого нужно подать заявку на реструктуризацию (кредитные каникулы), а также предоставить подтверждающий документ. Подача заявки доступна онлайн.

За дополнительной консультацией звоните по телефонам: 8 800 333-31-38 и 8 800 200-8-200.

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От редакции

Будете просить каникулы?

Аноним, 26 марта 2020 23:54
Очень интересно. Каким образом в Бердске будут ставить диагноз короновирус? В Бердске вирусную пневмонию то не ставят. Очередное наедалово

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