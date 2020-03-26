Для этого нужно подать заявку на реструктуризацию (кредитные каникулы), а также предоставить подтверждающий документ. Подача заявки доступна онлайн. За дополнительной консультацией звоните по телефонам: 8 800 333-31-38 и 8 800 200-8-200.

Cбербанк предоставит кредитные каникулы на 6 месяцев без штрафов пострадавшим от коронавируса

Для клиентов, пострадавших от коронавируса: заболевших, находящихся на вынужденном карантине, частично потерявших доход, а также испытывающих временные трудности с погашением регулярных платежей по кредитам из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, банк готов в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы до 6 месяцев без начисления штрафов и неустоек.

Для этого нужно подать заявку на реструктуризацию (кредитные каникулы), а также предоставить подтверждающий документ. Подача заявки доступна онлайн.

За дополнительной консультацией звоните по телефонам: 8 800 333-31-38 и 8 800 200-8-200.