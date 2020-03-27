Суд ограничил в правах мать-вегетарианку из-за истощения дочери в Кисловодске

«У девочки было сильное истощение, атрофия мышц и крайне низкий уровень гемоглобина в крови, а весила она почти в два раза меньше нормы».

Мама придерживается особой системы питания — вегетарианства, поэтому девочка не получала необходимых продуктов питания через материнское молоко

В Кисловодске суд ограничил в правах мать-вегетарианку из-за истощения дочери

Кисловодский городской суд в минувший четверг на своем заседании вынес решение ограничить в правах мать-вегетарианку за то, что она довела свою полуторагодовалую дочь до истощения. Такой вердикт, вынесенный по уникальному в своем роде делу, еще не ставит точку в громкой истории, в которую был вынужден вмешаться даже губернатор Ставрополья.

Согласно постановлению Фемиды, женщине дается полгода для исправления. «Если за это время она изменит свое отношение к тому, как надо обращаться с ребенком, будет иначе подходить к питанию, то права будут восстановлены», — сообщили в пресс-службе суда.

А пока о девочке позаботятся органы опеки и попечительства.

…Этот громкий скандал разразился еще в декабре. Незадолго до Нового года 46-летняя жительница города-курорта Ольга Воронина (имя и фамилия изменены — Ред.) вместе со своей малышкой попала в больницу. На лечение их направила участковый врач, которая пришла в ужас от состояния ребенка: у девочки было сильное истощение, атрофия мышц и крайне низкий уровень гемоглобина в крови. К тому же весила она всего шесть килограммов, почти в два раза меньше нормы.

В клинике ребенку сразу назначили переливание крови. Но мать, оказавшаяся вегетарианкой, сразу заявила, что это будет для девочки небезопасно, и дала письменный отказ от проведения процедуры. Врачи, в свою очередь, после консилиума пришли к твердому выводу: жизнь ребенка находится под угрозой и без медицинского вмешательства просто не обойтись. Они обратились в органы опеки, полицию, прокуратуру и местную администрацию за помощью. На срочном заседании городской Комиссии по делам несовершеннолетних было принято решение временно забрать ребенка у матери для оказания медицинской помощи.

— С мамой многократно беседовали, убеждали доверить лечение девочки опытным врачам, но она категорически отказывалась. А так как существовала реальная угроза жизни и здоровью несовершеннолетней, в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ ребенка у матери пришлось забрать, — рассказала начальник отдела опеки и попечительства управления образования администрации Кисловодска Айна Бейбулатова.

Такое решение поддержала и Уполномоченный по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

— Мама придерживается особой системы питания — вегетарианства, поэтому девочка не получала необходимых продуктов питания через материнское молоко, а ее вес в полтора года соответствовал весу полугодовалого ребенка, — говорит Адаменко.Когда Элина попала в больницу, ее состояние медики оценивали как критическое — девочка в буквальном смысле находилась между жизнью и смертью.

— На мой взгляд, органы опеки действовали совершенно правильно, потому что физическое состояние ребенка требовало немедленного вмешательства со стороны врачей, — добавляет детский омбудсмен.

Одновременно с этим в краевом следственном управлении СК РФ в отношении Ольги Ворониной завели уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

В развернувшуюся в соцсетях бурную дискуссию вступил и глава Ставрополья Владимир Владимиров. На своей странице в «Инстаграме» он согласился: разлучать мать и дочь — действительно, ужасно, но добавил: «Еще хуже этого тот факт, что ребенок из-за жизненных убеждений мамы доведен до критического состояния».

Губернатор предложил посмотреть на происходящее с другой стороны: «Говорить не о том, как это страшно и несправедливо, когда мать отлучают от ребенка, лишают прав родителя, а понять и принять тот факт, что намного страшнее и ужаснее, когда дети становятся жертвами родителей и оказываются из-за этого на грани жизни и смерти».

Сама Ольга заявила о желании отстаивать свое право на материнство. Женщина признается, что тяжело переживает расставание с ребенком, поэтому старается навещать дочку, даже приносит продукты. Так, во время одного из таких визитов пришла с гранатом.

— Гранатовый сок повышает гемоглобин, это доказано врачами. Для чего я живу? Ради счастья материнства, — не соглашается с происходящим Воронина.

Она заявляет, что с ребенком ее разлучили незаконно. А истощение и низкий гемоглобин Элины объясняет наследственностью — мол, и сама в детстве была худенькой. (Врачи, понятно, против граната ничего не имеют, но говорят, что ребенку требуется усиленное питание).- Никто не сказал, что я плохая мать или желаю дочке чего-то плохого. Однако медики постоянно стараются найти что-то отрицательное. Когда пришла участковый врач, то сразу стала проверять содержимое холодильника и кастрюль, — продолжает удивляться женщина, рассказывая об обстоятельствах, при которых медики забрали ребенка в больницу.

Однако отношение к этой истории в самом Кисловодске оказалось далеко не однозначным. Дело в том, что некоторые земляки встали на сторону матери и недавно провели в Кисловодске митинг, как они его назвали, «в защиту семейных ценностей». На нем даже прозвучало требование о необходимости «до последнего бороться за право ребенка воспитываться родителями».

«У девочки было сильное истощение, атрофия мышц и крайне низкий уровень гемоглобина в крови, а весила она почти в два раза меньше нормы»



Тем не менее, согласно решению суда, у матери-вегетарианки есть шесть месяцев, чтобы все обдумать и сделать непростой выбор: что для нее важнее — родной ребенок или жизненные принципы.

Мы будем и дальше следить за развитием этой далеко не ординарной истории.

Как в больницу не угодить…

С решением забрать ребенка у матери не согласилось немало пользователей соцсетей. Правда, большинство комментариев носили, скорее всего, эмоциональный характер. А как к этому относятся сами сторонники вегетарианства? Ставропольчанка Екатерина Стеблянская, которая больше десяти лет придерживается идеи отказа от продуктов животного происхождения, пояснила корреспонденту «РГ», что в данном случае «не стоит демонизировать вегетарианство». Проблема, по ее мнению, кроется в неосведомленности некоторых людей, которые отказались от определенных продуктов.

— Исходя из того, что я слышала об этой истории, женщина придерживается веганства, которое отличается от вегетарианства более строгими правилами в мировоззрении и питании. Очень неприятно слышать, что именно приверженность к этому течению называют главной причиной, по которой девочка оказалась в больнице. Если правильно подходить к формированию питания, в том числе и для детей, таких тяжелых случаев с вынужденной госпитализацией можно было бы избежать. Мировой опыт показывает, что есть множество примеров, когда люди полностью исключали из рациона продукты животного происхождения, но делали это с умом. Тут, скорее всего, нужно говорить о некомпетентности самой героини этой истории в вопросах веганства, — уверена Екатерина.

Вот такой выбор

По словам экспертов, существует несколько разновидностей отказа от продуктов животного происхождения. Причем люди выбирают вегетарианство по различным соображениям: этическим, экологическим, экономическим, медицинским и даже религиозным. Некоторые ограничиваются только отказом от мясной пищи, но употребляют молочные продукты и яйца. Но самая строгая форма — это веганство. А его последователи отказываются от потребления всех видов мяса, молока (не считая грудного при вскармливании младенцев), яиц, меда.

«Не навредить, а накормить»

У медиков уже давно сформировано однозначное мнение о том, как именно нужно формировать питание ребенка. По словам педиатра-гастроэнтеролога Олеси Даниловой, в возрасте года и семи месяцев, когда Элина попала в больницу, норма веса составляет 10-12 килограммов. И с шести месяцев, предварительно проконсультировавшись со специалистами, рекомендуется вводить прикорм.

«Если у ребенка маленький вес, то лучше всего подойдут каши. В случае избытка массы тела для первого прикорма предпочтительны овощные пюре. Грудное вскармливание — это хорошо, но для полноценного развития малыша необходимы и другие продукты: овощи, фрукты, мясо и рыба. Так, с восьми месяцев можно готовить мясные блюда. Выбирайте неаллергенные продукты: индейку, кролика или нутрию. Разнообразить рацион питания необходимо, чтобы у малыша сформировались новые пищевые навыки».

Источник: РГ