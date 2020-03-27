Контроль за водоканалами усилили «Российские коммунальные системы» из-за коронавируса

На всех водоканалах РКС начато использование усиленной концентрации реагента для обеззараживания сточных вод, а также применяется интенсивное УФ-облучение, чтобы очищенные стоки с выпуском в водный объект не представляли опасности.

КБУ Бердска — поставщик воды и тепла в городе

По словам технического директора РКС Дмитрия Астраханцева, усилена очистка водопроводной воды

Сотрудники водоканалов усилили контроль над очисткой сточных вод из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе «Российских коммунальных систем» (РКС).

«Как известно, бытовые сточные воды содержат патогенную флору — от вирусов и бактерий до живых организмов. COVID-19 — заболевание, вызываемое [новым] вирусом, который чувствителен к дезинфекции и подвергаются уничтожению обеззараживающими средствами. Поэтому на всех водоканалах РКС начато использование усиленной концентрации реагента для обеззараживания сточных вод, а также применяется интенсивное УФ-облучение, чтобы очищенные стоки с выпуском в водный объект не представляли опасности», — сказали в компании.

По словам технического директора РКС Дмитрия Астраханцева, также усилена очистка водопроводной воды. Для этого в компании увеличили лабораторный контроль за подачей воды и степень ее хлорирования

«Российские коммунальные сети» являются одним из крупнейших операторов водоснабжения и водоотведения в России, компания работает в восьми регионах России — Пермском крае, Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областях и Республике Карелия.

Источник: ТАСС