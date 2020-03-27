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Отказала в помощи после угроз семье полиция Калининграда. Через год их застрелили в центре города

08:30 27.03.2020 Фото: ТАСС
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Дело возбудили только после прокурорской проверки.

Отказала в помощи после угроз семье полиция Калининграда. Через год их застрелили в центре города
Полиция начала проверку

В Калининграде возбуждено уголовное дело о халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ) против участкового. По данным следствия, сотрудник органов внутренних дел проигнорировал заявление местного жителя об угрозе. Позднее его убили вместе с супругой. Об этом сообщает «Новый Калининград» со ссылкой на ответ областной прокуратуры.

По данным издания, в 2019 году предприниматель Вадим Янголенко пожаловался в полицию на угрозы со стороны Фазиля Бахрамова. Мужчины работали на Центральном рынке и давно конфликтовали. Однако участковый не стал разбираться в ситуации, уголовное дело возбуждено не было.

В феврале Вадима Янголенко и его супругу застрелили в центре Калининграда, при этом чудом выжил их 13-летний сын. Предполагаемый убийца — Фазиль Бахрамов — вскоре умер в больнице после попытки суицида. В его квартире нашли предсмертную записку с фразой «ты меня достал». Основной версией мотива убийства следствие рассматривает месть из-за личной неприязни.

По материалам прокурорской проверки СК возбудил уголовное дело в отношении полицейского, который халатно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей, что повлекло за собой смерть нескольких человек.

Местные СМИ сообщали, что между Янголенко и Бахрамовым несколько лет назад была судебная тяжба. Бахрамов обвинял Янголенко в избиении, но дело в итоге прекратили в связи с примирением сторон.

Источник: Znak.com

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