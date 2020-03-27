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Забеременела школьница после группового секса в Омске. Кто отец — загадка

08:45 27.03.2020 Фото: pixabay.com
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Под подозрением в отцовстве двое взрослых мужчин, один из которых уже был судим за связь с этой же девочкой.

Забеременела школьница после группового секса в Омске. Кто отец загадка
Беременная школьница ищет отца

Как ранее сообщал портал Om1.ru, одна из школьниц Омского района вступила в половую связь с двумя мужчинами. Акты любви были совершены в августе и сентябре прошлого года. Любовниками девочки стали взрослые мужчины, 21 года и 22 лет. Причем старший из них уже был судим за половую связь с несовершеннолетней.

Как удалось выяснить порталу Om1.ru, секс у него был с той самой школьницей. Еще в 2018 году. Однако любовь оказалась сильнее. После судимости он продолжил отношения с девочкой.
Об очередном преступлении стало известно, когда школьница встала на учет по беременности.

Судя по всему, кто из мужчин станет отцом ей неизвестно. В отношении одного из них возбуждено уголовное дело по ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Уголовное дело готовится к передаче в суд.

Источник: om1.ru

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