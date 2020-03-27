На что следует обратить внимание при выборе детских очков?

Воспользуйтесь нашим многолетним опытом по изготовлению очков для детей, знаниями наших оптиков-консультантов и мастеров, и приводите ваших детей в VR ОПТИКА.

Правильная посадка модных детских очков на лице играет огромную роль

Вы решили купить детские очки для зрения. На что нужно обратить внимание:

Материал. Хорошим выбором будут детские силиконовые очки или очки из титана.

Удобство и комфорт. Правильная посадка модных детских очков на лице играет огромную роль.

Безопасность. Обратите внимание на прочность оправы, ее форму и размеры, на то, удобно ли в ней малышу.

У нас вы увидите множество различных моделей, которые точно понравятся вашему ребенку. Яркие, цветные, модные, а главное, качественные оправы — это залог успеха нашей оптики. Наши оптики-консультанты и мастера имеют большой опыт в подборе и изготовлении очков для детей.

Воспользуйтесь нашим многолетним опытом по изготовлению очков для детей, знаниями наших оптиков-консультантов и мастеров, и приводите ваших детей в VR ОПТИКА.

Добро пожаловать в салоны «VR- Оптика»!

Вас ждут ежедневно:

г. Бердск, ул. Лелюха, 26, тел. 303-43;

Оптика «NEXT» ул. Красная Сибирь, 136;

ул. Ленина, 6/1, ТРЦ «Астор», тел. 5-62-61

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом

Источник: Раздел Салона «VR — Оптика»на сайте Весь Бердск