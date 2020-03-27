Путин: мы победим коронавирус за два-три месяца

«Это уже неплохой прогноз, потому что в некоторых странах говорили, что война с ним — так они войной называют — будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, и я надеюсь, что, может быть, даже раньше, чем вы сказали», — заявил Путин на встрече с бизнесменами.

Путин признался, что надеется победить коронавирус в РФ раньше, чем через три месяца

Президент РФ Владимир Путин высказал надежду, что Россия может справиться с коронавирусной инфекцией раньше, чем через три месяца, пишет Интерфакс.

Срок в три месяца назвал на встрече президента с представителями предпринимательского сообщества гендиректор ООО «Лекториум» Яков Сомов.

«Коллега рассчитывает, что через два-три месяца мы с коронавирусом расправимся. Это уже неплохой прогноз, потому что в некоторых странах говорили, что война с ним — так они войной называют — будет очень долгой. Но когда мы действительно выйдем из этой ситуации, а мы выйдем точно, и я надеюсь, что, может быть, даже раньше, чем вы сказали», — заявил Путин

Так он отреагировал на предположение Сомова, который сообщил, что у них уже записано более 5000 лекций, которые опубликованы, около 100 курсов от астрофизики до химии. А после появления коронавирусной инфекции в России из курсов лекций были убраны платные опции.

«Меня волнует то, что будет через три-четыре месяца, потому что три-четыре месяца мы в таком формате можем продержаться, а дальше все вернется обратно», — заявил Сомов.

По его словам, практически все деньги находятся у государственных образовательных учреждений, и они склонны к тому, чтобы оставлять все деньги у себя, и «не закупают внешние образовательные проекты». Сомов констатировал, что не может в течение 10 лет продать курсы по астрофизике, математике, физике, химии никому — ни школам, ни вузам.

Он отметил, что у них нет возможности использовать ни инвестиционные средства, ни государственные.

Путин попросил Сомова оформить свои предложения и передать их для рассмотрения в правительство РФ.