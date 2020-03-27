Вылетевшая из колеи автоледи и влетевшая в Lexus на ул.Красноармейской требует 70 тыс рублей с УЖКХ Бердска в суде

Авария произошла 22 января. В феврале иск поступил в горсуд. Однако коронавирус внес свои коррективы. судебно разбирательство начнется лишь в мае 2020 года.

ДТП произошло из-за колеи

Взыскивает по суду с управления ЖКХ Бердска ущерб за ДТП из-за колеи на ул. Красноармейкой автомобилисты города. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», инцидент произошел вечером 22 января. Владелица автомобиля Honda Capa Марина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», почему ее автомобиль вынесло на встречную полосу.

Девушка ехала со стороны ул. Рогачева по ул. Красноармейской. Из-за колеи и необработанной дороги машину выкинуло на встречку. В «японца» въехал Lexus. По словам Марины, машина стала неуправляемой, потому что сработала ABS. Именно из-за этого автомобиль повело юзом. Удар пришелся в заднее левое крыло. Пассажиров и водителя спас сугроб, в который и влетела машина.

Госавтоинспекторы зафиксировали сей факт в протоколе. Правоохранители указали, что дорога не покрыта химическим реагентом, а ледовая подушка — высока. 12 февраля девушка и владелец внедорожника Александр подали на УЖКХ Бердска в суд.

Марина предполагала, что ей придется потратить на ремонт авто около 70 тысяч рублей. А владельцу Lexus — не менее 120 тысяч рублей. Автомобильная экспертиза подтвердила догадки бердчанки.

— Сумма иска гражданки составляет 77 тыс. рублей, а второго истца — 132 тыс. рублей, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском городском суде сегодня, 27 марта.

Эти суммы не включает судебные расходы и траты на экспертизу автомобилей после ДТП. По идее, первое судебное заседание должно было состояться 26 марта. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Личные приемы отменены до 10 апреля. А после этой даты судья горсуда Оксана Лихницкая уходит в отпуск. Предварительное заедание состоится утром 18 мая.