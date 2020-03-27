Социальную поддержку малообеспеченных семьей законом упростил Путин

Документ предоставляет органам соцзащиты возможность в рамках межведомственного обмена получать от Федеральной налоговой службы сведения о доходах граждан при оказании им помощи и запрещает разглашение таких сведений.

Путин в послании Федеральному собранию предложил с января 2020 года ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет для семей, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения мер социальной поддержки для малообеспеченных семей с детьми. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предоставляет органам соцзащиты возможность в рамках межведомственного обмена получать от Федеральной налоговой службы сведения о доходах граждан при оказании им помощи и запрещает разглашение таких сведений.

Закон также освобождает учителей и медицинских работников на селе от налогов на получаемые единовременные компенсационные выплаты в размере более миллиона рублей.

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил с января 2020 года ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет для семей, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, причем по максимально упрощенной процедуре.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин позднее пояснил, что для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет просто подать заявление.

Источник: pnp.ru