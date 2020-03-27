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Социальную поддержку малообеспеченных семьей законом упростил Путин

11:59 27.03.2020 Фото: pixabay.com
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Документ предоставляет органам соцзащиты возможность в рамках межведомственного обмена получать от Федеральной налоговой службы сведения о доходах граждан при оказании им помощи и запрещает разглашение таких сведений.

Социальную поддержку малообеспеченных семьей законом упростил Путин
Путин в послании Федеральному собранию предложил с января 2020 года ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет для семей, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека
Сюжет: Все льготы малоимущим семьям Бердска
Социальную поддержку малообеспеченных семьей законом упростил Путин

Социальную поддержку малообеспеченных семьей законом упростил ПутинЕжемесячная денежная выплата в размере 11 698 рублей на третьего и и последующих детей в Бердске, Искитиме, НовосибирскеЕщё 14 новостей

Президент Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения мер социальной поддержки для малообеспеченных семей с детьми. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предоставляет органам соцзащиты возможность в рамках межведомственного обмена получать от Федеральной налоговой службы сведения о доходах граждан при оказании им помощи и запрещает разглашение таких сведений.
Закон также освобождает учителей и медицинских работников на селе от налогов на получаемые единовременные компенсационные выплаты в размере более миллиона рублей.

15 января Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил с января 2020 года ввести ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет для семей, чей доход не превышает одного прожиточного минимума на человека, причем по максимально упрощенной процедуре.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин позднее пояснил, что для получения выплаты не нужно будет собирать множество документов, достаточно будет просто подать заявление.

Источник: pnp.ru

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