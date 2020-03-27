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Коронавирус подозревают у сотрудников Администрации президента России

11:15 27.03.2020 Фото: pixabay.com
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Среди сотрудников администрации президента и Управделами президента выявлены люди с подозрением на коронавирус, рассказали источники РБК.

Коронавирус подозревают у сотрудников Администрации президента России
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В администрации президента после первичного тестирования выявлены чиновники с подозрением на коронавирус. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника. Речь идет как о минимум об одном случае. По словам второго источника, коронавирус выявили у двоих человек.

Еще один случай выявлен и в Управлении делами президента, сказали два собеседника РБК. Пресс-секретарь Управделами Елена Крылова заявила РБК, что ей об этом ничего не известно. В УДП соблюдаются все необходимые меры предосторожности, которые предписаны Роспотребнадзором, подчеркнула Крылова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.

В четверг, 26 марта, стало известно, что один из сотрудников аппарата правительства России отправлен на карантин в связи с возможным заражением коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе правительства.

«Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Все сотрудники, контактировавшие с ним взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена полная дезинфекция», — сказал собеседник РБК.

О выявлении у сотрудника аппарата правительства COVID-19 со ссылкой на свои источники сообщила «Медуза». По данным издания, позитивный результат теста стал известен 25 марта

Источник: РБК

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