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200 тысяч рублей выплатят врачам за найденных зараженных коронавирусом в Москве

11:30 27.03.2020 Фото: РИА Новости
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В настоящий момент в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом.

200 тысяч рублей выплатят врачам за найденных зараженных коронавирусом в Москве
Врачи получат премии только в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», что столичные больницы получат денежные выплаты за нахождение в них зараженных коронавирусом.

Она подчеркнула, что за каждого взрослого инфицированного COVID-19 медицинское учреждение будет получать по 200 тысяч рублей. На 5 тысяч рублей больше клиникам будут выдавать за каждого ребенка.

«Этого достаточно, чтобы обеспечить повышенную заработную плату, она включает в себя все необходимые средства защиты, лечение, исследования», – прокомментировала это решение Ракова.

Основным медицинским центром в столице, где ведется работа с зараженными коронавирусом, является больница в Коммунарке. 24 марта учреждение посетил Владимир Путин. Он отметил высокое качество услуг, которое оказывается в этой клинике.
Кроме того, в настоящий момент ведется строительство инфекционного центра в поселении Вороновском. Работы осуществляют с 19 марта. 26 марта стало известно, что специалисты почти завершили строительство газопровода и водопровода. Рабочих поддерживают плакатами и музыкой.

Кроме того, 24 марта место строительства больницы осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал, что работы завершат в ближайшее время. В интервью телеканалу ТВЦ Собянин подчеркнул, что центр в Вороновском будет работать и в течение следующих десятилетий.

В настоящий момент в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. 25 марта скончались двое инфицированных, которым было 88 и 73 года.

Источник: Москва 24

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