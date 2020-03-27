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Индексация пенсий: Кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля 2020 года в России?

12:11 27.03.2020 Фото: pixabay.com
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Размер индексации определяется прогнозным индексом роста прожиточного минимума за предыдущий год. На начало 2020 года данный показатель составил 6,1 процента. На эту величину и повышаются социальные пенсии с 1 апреля 2020 года.

Индексация пенсий: Кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля 2020 года в России?
Бибикова напомнила, что страховые пенсии ежегодно индексируются в январе

С 1 апреля 2020 года государство проиндексирует социальные пенсии. В этом году прибавка составит 6,1 процента. Как пояснила «Парламентской газете» зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, индексация коснётся пенсионеров, которые не имеют права на страховую пенсию, а также получателей государственных пенсий.

«Социальные пенсии получают те, кто не заработал страхового стажа, а также те, кто получает государственные пенсии, например инвалиды, участники Великий Отечественной войны и так далее», — рассказала сенатор.
Согласно Закону «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», социальные пенсии получают инвалиды всех трёх групп, в том числе инвалиды с детства и дети-инвалиды. Сюда же относятся выплаты детям, которые потеряли родителей или они неизвестны.

«Размер индексации определяется прогнозным индексом роста прожиточного минимума за предыдущий год. На начало 2020 года данный показатель составил 6,1 процента. На эту величину и повышаются социальные пенсии с 1 апреля 2020 года», — уточнила Елена Бибикова.

Она также отметила, что в этом году величина индексации заметно больше прошлогодней: в 2018 году пенсии индексировали на 2,9 процента, в прошлом году — на два процента. «Пока что ожидается, что в 2021 году индексация составит 2,6 процента. Но это пока. Это всё будет корректироваться в зависимости от того, какой прогнозный уровень прожиточного минимума мы увидим в конце этого года», — добавила сенатор.

Бибикова напомнила, что страховые пенсии ежегодно индексируются в январе.

Источник: pnp.ru

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