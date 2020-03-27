Почему коронавирус так быстро распространился в Италии? Китайцы приехали на неделю моды

Следующим очагом заражения стал футбольный матч между «Аталантой» и «Валенсией» на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, куда приехали болельщики из Бергамо.



По данным на 26 марта, в Италии насчитывается 62 031 инфицированных коронавирусом

Врач-реаниматолог Ирина Шлычкова в эфире программы «60 минут» в четверг рассказала, почему коронавирус так быстро распространился в Италии.

По ее словам, все началось в январе, когда начались распродажи и неделя моды, в связи с чем в страну приехало много китайцев. Следующим очагом заражения стал футбольный матч между «Аталантой» и «Валенсией» на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, куда приехали болельщики из Бергамо. Именно эти два итальянских города стали первыми очагами заражения в стране.

По ее мнению, испанские болельщики, посетившие первый матч, и итальянцы, поехавшие на ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов в Валенсии привезли коронавирус в Испанию.

По данным на 26 марта, в Италии насчитывается 62 031 инфицированных коронавирусом. В больницах с симптомами заболевания проходят лечение 24 753 человека, ещё 3 612 больных находятся в отделениях интенсивной терапии, а 33 648 носителей вируса помещены на домашний карантин.

Источник: pnp.ru