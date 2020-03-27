27.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками

12:37 27.03.2020 Фото: medikforum.ru
0

Микроблейдинг представляет более продвинутую технику нанесения краски на зону бровей, правдоподобно повторяя структуру и форму бровей.

Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками
Микроблейдинг — это татуаж, к процедуре надо отнестись серьёзно

Некоторое время назад в моду вошёл микроблейдинг бровей. Классический татуаж уже не так популярен. Микроблейдинг представляет более продвинутую технику нанесения краски на зону бровей, правдоподобно повторяя структуру и форму бровей. Подробнее о процедуре расскажем в нашем материале.

Некоторое время назад в моду вошёл микроблейдинг бровей. Классический татуаж уже не так популярен. Микроблейдинг представляет более продвинутую технику нанесения краски на зону бровей, правдоподобно повторяя структуру и форму бровей. Подробнее о процедуре расскажем в нашем материале.

Особенности микроблейдинга

Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками
Микроблейдинг
Микроблейдинг — это татуаж, к процедуре надо отнестись серьёзно. Определиться с оттенком краски как минимум, потому что при неправильно подобранном цвете выглядеть можно комично и нелепо. Блондинки с чёрными бровями или наоборот слишком светлыми — не хотите выглядеть подобным образом?
Форма бровей тоже немаловажна. От этого во многом измениться взгляд — может стать более хитрым, добрым, злым, соблазнительным. Разумеется, данные принципы широко известны девушкам. Повторить их было бы не лишним. Поговорим об ограничениях процедуры:
Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками
Микроблейдинг
  • Не пить алкоголь последние 24 часа;
  • Приём антибиотиков необходимо завершить за 10 дней до микроблейдинга;
  • Курить не нужно за сутки;
  • Отказаться от горячих напитков за 2 часа до процедуры;
  • При первом нанесении лучше использовать менее яркий оттенок, а на коррекции подправить в нужную сторону.

Противопоказания микроблейдинга

Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками
Микроблейдинг
У любой процедуры есть противопоказания. В том числе микроблейдинг нельзя делать определенным людям. Противопоказания:
  • Сахарный диабет;
  • Плохая свёртываемость крови.
  • Первый день месячных;
  • Грудное вскармливание;
  • Перед ботоксом.
Существуют определенные ограничения. Необходимо отказаться от солнечных ванн и солярия на месяц после процедуры, неделю запрещено посещать сауну, бассейн, баню. Две недели нельзя делать макияж.

Уход за бровями после микроблейдинга

Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками
Микроблейдинг
Следует быть осторожнее во время умывания после микроблейдинга. Брови так не сотрешь, сильно тереть их нельзя, как запрещено пользоваться средствами очищения кожи на участке кожи.
Несколько раз в день нужно протирать брови хлоргексидином или другим антисептиком, чтобы не образовывалась корочка. На третий день после микроблейдинга надо смазывать брови вазелином. Наносить трижды в день, это поможет избавиться от сухости. Через пару часов необходимо снять остатки мази. Отсутствие корочки на бровях говорит о том, что уход осуществляется правильным. Обычно корочки очень тонкие, на пятый день должны сходить, кожа будет отшелушиваться.
Бепантенол и пантенол использовать в уходе нельзя. Они помогут заживить ранки, но цвет может не закрепиться.

Источник: medikforum.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы делали себе такие брови?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько кг гречи купили вы? Почему в карантин хватают гречку? Чем она полезна и почему популярна у россиян?
12:50 27-03-2020
Сколько кг гречи купили вы? Почему в карантин хватают гречку? Чем она полезна и почему популярна у россиян?
Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками
12:37 27-03-2020
Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками
Мощную рецессию прогнозируют экономисты России
12:30 27-03-2020
Мощную рецессию прогнозируют экономисты России
БердскНе допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская 2
12:16 27-03-2020
Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская
На самоизоляцию ушел глава Хакасии Валентин Коновалов. Он летел в одной самолете с больной коронавирусом
12:15 27-03-2020
На самоизоляцию ушел глава Хакасии Валентин Коновалов. Он летел в одной самолете с больной коронавирусом
Индексация пенсий: Кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля 2020 года в России? 1
12:11 27-03-2020
Индексация пенсий: Кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля 2020 года в России?
БердскНе примет детей с 1 апреля до особого распоряжения круглогодичный лагерь "Юбилейный" в Бердске 1
12:08 27-03-2020
Не примет детей с 1 апреля до особого распоряжения круглогодичный лагерь
БердскВрачам масок хватает: шьют марлевые повязки в пандемию коронавируса врачи, рассказала ЦГБ Бердска Алла Дробинская 1
12:06 27-03-2020
Врачам масок хватает: шьют марлевые повязки в пандемию коронавируса врачи, рассказала ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Почему коронавирус так быстро распространился в Италии? Китайцы приехали на неделю моды
12:03 27-03-2020
Почему коронавирус так быстро распространился в Италии? Китайцы приехали на неделю моды
Куски рук разных людей разбросали по парку в центре Москвы
12:00 27-03-2020
Куски рук разных людей разбросали по парку в центре Москвы