8 полезных свойств меда в лечении

Медовым раствором очень хорошо лечить насморк, если вы плохо переносите сок лука и чеснока, а капли против насморка не дают желаемого эффекта.

Половину чайной ложечки меда положите перед сном на язык и медленно рассасывайте, пока засыпаете

Для промывания носа. Медовым раствором очень хорошо лечить насморк, если вы плохо переносите сок лука и чеснока, а капли против насморка не дают желаемого эффекта. Разведите чайную ложку меда в стакане теплой кипяченой воды и пропустите целую пипетку раствора сначала через одну ноздрю, потом через другую. Повторяйте промывание несколько раз в день. А если вы разведете мед не водой, а свекольным соком, излечение наступит гораздо быстрее.

От кашля. Смешайте 100 г нутряного сала, 100 г меда, 100 г топленого масла и 3 столовые ложки какао, слепите из этой массы небольшие лепешечки и держите в холодильнике. При сильном кашле ешьте на ночь по одной – облегчение наступит быстро.

От бессонницы. Половину чайной ложечки меда положите перед сном на язык и медленно рассасывайте, пока засыпаете. Делайте так каждый день в течение как минимум месяца – и вы заметите, что стали лучше спать, характер стал более ровным.

При усталости. Вам давно хочется почистить организм, снять накопившуюся усталость? Сделайте медовое укутывание. Приготовьте отвар овсяной соломы на меду (целое растение овса запарьте 1 л кипящей воды и подержите на маленьком огне 20 минут, затем добавьте 5 столовых ложек меда), смочите им простыню, пока он теплый, и завернитесь в нее. Сверху обернитесь полиэтиленом, накройтесь теплым одеялом и полежите в такой «сауне» час-полтора, можно и заснуть. Перед укутыванием нужно тщательно помыться с мылом и мочалкой, чтобы очистить поры кожи, через которые будет выделяться пот.

Для очистки изнутри. Приготовьте теплый раствор меда (1 столовая ложка на 1 л воды), добавьте несколько капель лимонного сока и 1 столовую ложку соли. Из этого раствора можно сделать клизму, которая обладает хорошим очистительным действием и благотворно влияет на слизистую оболочку кишечника, подавляя гнилостные микроорганизмы и улучшая состояние полезной микрофлоры.

Для улучшения кровообращения. Если у вас появились боли в пояснице, синяки, гематомы, полезно сделать массаж с медом. На чистую кожу нанесите ладонью 2 столовые ложки меда, хорошенько распределите по поверхности и начинайте массаж. Ладонь будет крепко сцеплена с липкой поверхностью кожи, ее нужно слегка оттягивать вверх, чтобы кожа приподнималась. Такой массаж улучшает не только кровообращение, но и движение лимфы, поэтому его также рекомендуют при целлюлите.

Я – настоящий последователь Винни-Пуха, мед очень люблю и немного в нем разбираюсь. Особенно мне нравятся густые, маслянистые сорта – кипрейный, донниковый. С утра, натощак, люблю запить чайную ложку меда чуть теплой водой. И очень люблю использовать мед в кулинарии, например, карамелизировать имбирь-порей-чеснок, если готовлю креветки. — ИРИНА БОГУШЕВСКАЯ

При нарушении обмена веществ ешьте падевый мед. Он особенно богат микроэлементами. Его источником является медвяная роса осины, ели, березы и других деревьев, а также переработанный насекомыми сок растений. Падевый мед пчелы собирают при недостатке нектара. Он темнее и гуще цветочного, с горьковатым привкусом. Этот вид меда служит прекрасным профилактическим средством против сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена веществ.

Для поднятия иммунитета используйте мед в сотах. Он считается особенно полезным, потому что всегда натуральный и содержит другие продукты жизнедеятельности пчел. Поэтому его рекомендуют больным после тяжелых операций, при сильном снижении иммунитета.

Источник: АиФ