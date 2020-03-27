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На самоизоляцию ушел глава Хакасии Валентин Коновалов. Он летел в одной самолете с больной коронавирусом

12:15 27.03.2020 Фото: kremlin.ru
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Глава республики уточнил, что прошёл обследование на наличие коронавируса, которое дало отрицательный результат.

На самоизоляцию ушел глава Хакасии Валентин Коновалов. Он летел в одной самолете с больной коронавирусом
Валентин Коновалов летел в одном самолете с зараженной коронавирусом

Председатель Правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов до 29 марта будет находится на самоизоляции, из-за того, что летел в одном самолёте в с женщиной, у которой был диагностирован коронавирус COVID-2019.

«Я летел в одном самолёте с женщиной, у которой вчера официально подтвердился коронавирус», — написал Коновалов в своём Instagram.

Глава республики уточнил, что прошёл обследование на наличие коронавируса, которое дало отрицательный результат.

После этого Коновалов ушёл на самоизоляцию до воскресенья, 29 марта.

«Обязанности главы в моё отсутствие исполняет первый заместитель Николай Миронов», — добавил он.

Ранее стало известно, что в России за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусом, диагноз поставлен в 18 регионах страны.

Источник: RT

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