27.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Врачи США отказались делать тест на Covid-19 актеру Алексею Воробьеву

18:05 27.03.2020 Фото: ren.tv
0

Артист отметил, что находится в США, но не может сделать тест на коронавирус, несмотря на высокую температуру.

Врачи США отказались делать тест на Covid 19 актеру Алексею Воробьеву
Певец решил уйти на самоизоляцию

Российский актер и певец Алексей Воробьев заявил, что серьезно заболел. Артист отметил, что находится в США, но не может сделать тест на коронавирус, несмотря на высокую температуру.

«Два дня назад я проснулся с температурой 38», — рассказал Воробьев в Instagram. Он признался, что «немного испугался».

Воробьев рассказал, что в США для теста на коронавирус нужно иметь специальное направление от врача, однако его дают только в том случае, если у врачей есть веские основания подозревать у человека коронавирус. Американские врачи определили его заболевание как ОРВИ.

Певец решил уйти на самоизоляцию.

«Отсиживаюсь дома, пью чай с имбирем и лимоном и принимаю меры профилактики», — рассказал Воробьев и признался, что больше не целуется с незнакомками и не выходит из дома без перчаток.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Китае стало известно в конце декабря. Возбудителем болезни стал ранее неизученный коронавирус.

В настоящее время заражены около 300 тысяч человек в 160 странах мира, более 12,7 тысячи человек скончались. В России зарегистрировано более 400 случаев заражения.

ВОЗ назвала распространение вируса пандемией.

Источник: ren.tv

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А у нас будут делать тесты на коронавирус всем, как в Корее?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Перенесли ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса в России
19:30 27-03-2020
Перенесли ЕГЭ с 25 мая на 8 июня из-за коронавируса в России
БердскКолонну танков сняли на видео под Новосибирском
19:21 27-03-2020
Колонну танков сняли на видео под Новосибирском
Погибли 5 рабочих при взрыве газового баллона на строительстве высотки в Нижегородской области
19:15 27-03-2020
Погибли 5 рабочих при взрыве газового баллона на строительстве высотки в Нижегородской области
Снизит зарплаты из-за кризиса каждая пятая компания в России
19:00 27-03-2020
Снизит зарплаты из-за кризиса каждая пятая компания в России
Спад коронавируса к началу мая предсказали в Минздраве 1
18:45 27-03-2020
Спад коронавируса к началу мая предсказали в Минздраве
Забил до смерти кулаками 1,5-летнего сына своей сожительницы пьяный рецидивист в Саратовской области
18:32 27-03-2020
Забил до смерти кулаками 1,5-летнего сына своей сожительницы пьяный рецидивист в Саратовской области
7 правил поведения при покупке и продаже квартиры в интернете
18:24 27-03-2020
7 правил поведения при покупке и продаже квартиры в интернете
Минтруд: рекомендации по работе с 30 марта по 3 апреля: кто, где и как оплачивать?
18:22 27-03-2020
Минтруд: рекомендации по работе с 30 марта по 3 апреля: кто, где и как оплачивать?
БердскПотепление до +5 с сильным ветром придет на выходные в Бердск
18:15 27-03-2020
Потепление до +5 с сильным ветром придет на выходные в Бердск
Бердск1600 кг сухарей за неделю собрали комсомольцы Бердска в 1920 году
18:05 27-03-2020
1600 кг сухарей за неделю собрали комсомольцы Бердска в 1920 году