Врачи США отказались делать тест на Covid-19 актеру Алексею Воробьеву

Российский актер и певец Алексей Воробьев заявил, что серьезно заболел. Артист отметил, что находится в США, но не может сделать тест на коронавирус, несмотря на высокую температуру.
«Два дня назад я проснулся с температурой 38», — рассказал Воробьев в Instagram. Он признался, что «немного испугался».
Воробьев рассказал, что в США для теста на коронавирус нужно иметь специальное направление от врача, однако его дают только в том случае, если у врачей есть веские основания подозревать у человека коронавирус. Американские врачи определили его заболевание как ОРВИ.
Певец решил уйти на самоизоляцию.
«Отсиживаюсь дома, пью чай с имбирем и лимоном и принимаю меры профилактики», — рассказал Воробьев и признался, что больше не целуется с незнакомками и не выходит из дома без перчаток.
О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Китае стало известно в конце декабря. Возбудителем болезни стал ранее неизученный коронавирус.
В настоящее время заражены около 300 тысяч человек в 160 странах мира, более 12,7 тысячи человек скончались. В России зарегистрировано более 400 случаев заражения.
ВОЗ назвала распространение вируса пандемией.
Источник: ren.tv