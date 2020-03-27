Врачи США отказались делать тест на Covid-19 актеру Алексею Воробьеву

Артист отметил, что находится в США, но не может сделать тест на коронавирус, несмотря на высокую температуру.

Певец решил уйти на самоизоляцию

Российский актер и певец Алексей Воробьев заявил, что серьезно заболел. Артист отметил, что находится в США, но не может сделать тест на коронавирус, несмотря на высокую температуру.

«Два дня назад я проснулся с температурой 38», — рассказал Воробьев в Instagram. Он признался, что «немного испугался».

Воробьев рассказал, что в США для теста на коронавирус нужно иметь специальное направление от врача, однако его дают только в том случае, если у врачей есть веские основания подозревать у человека коронавирус. Американские врачи определили его заболевание как ОРВИ.

Певец решил уйти на самоизоляцию.

«Отсиживаюсь дома, пью чай с имбирем и лимоном и принимаю меры профилактики», — рассказал Воробьев и признался, что больше не целуется с незнакомками и не выходит из дома без перчаток.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в Китае стало известно в конце декабря. Возбудителем болезни стал ранее неизученный коронавирус.

В настоящее время заражены около 300 тысяч человек в 160 странах мира, более 12,7 тысячи человек скончались. В России зарегистрировано более 400 случаев заражения.

ВОЗ назвала распространение вируса пандемией.



Источник: ren.tv