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Погрузился во тьму и холод 26 марта микрорайон Белокаменный Бердска

11:52 27.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Авария произошла на электросетях. Без света, тепла и воды жители оставались 1 час.

Погрузился во тьму и холод 26 марта микрорайон Белокаменный Бердска
В микрорайоне Белокаменном живут немало молодых семей с детьми

Остался без света тепла и воды вечером 26 марта Белокаменный микрорайон Бердска.

— В микрорайоне Белокаменном нет электричества, воды и тепла! Что случилось, кто-нибудь знает? — сообщила вечером 26 марта жительница Белокаменного.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», от коммунальных услуг микрорайон отключали на 1 час.

По словам замдиректора комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, насколько ему известно, авария в Белокаменном была по линии РЭС, по сетям КБУ там все в порядке.

Начальник бердских РЭС Игорь Михин отказался комментировать ситуацию и предложил сделать запрос в Новосибирские РЭС.

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От редакции

У вас отключали свет, воду и тепло одновременно?

Аноним, 27 марта 2020 12:14
Начальник бердских РЭС Игорь Михин отказался комментировать ситуацию
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и чо тут комментировать? ну, авария -- бывает. сделали быстро.

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