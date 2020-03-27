Погрузился во тьму и холод 26 марта микрорайон Белокаменный Бердска

Авария произошла на электросетях. Без света, тепла и воды жители оставались 1 час.

В микрорайоне Белокаменном живут немало молодых семей с детьми

Остался без света тепла и воды вечером 26 марта Белокаменный микрорайон Бердска.

— В микрорайоне Белокаменном нет электричества, воды и тепла! Что случилось, кто-нибудь знает? — сообщила вечером 26 марта жительница Белокаменного.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», от коммунальных услуг микрорайон отключали на 1 час.

По словам замдиректора комбината бытовых услуг по строительству и общим вопросам Александр Алексеенко, насколько ему известно, авария в Белокаменном была по линии РЭС, по сетям КБУ там все в порядке.

Начальник бердских РЭС Игорь Михин отказался комментировать ситуацию и предложил сделать запрос в Новосибирские РЭС.