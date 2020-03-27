Врачам масок хватает: шьют марлевые повязки в пандемию коронавируса врачи, рассказала ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Врачам Бердска хватает масок по словам главврача ЦГБ

Хватает масок и халатов бердским врачам. Это утвердительно отметила главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Во многих СМИ других городов опубликована информация о том, что врачам не хватает масок. Например, в Ростове на Дону и в Новосибирске. Напомним, главврач не может заставить ходить в масках посетителей детской больницы. Но медицинский персонал в поликлиниках и стационарах должен одевать маски. Медики одевают их в любой эпидемической ситуации, в том числе во время эпидемий ОРВИ, не только при коронавирусе.

— Нам всего хватает. Этот вопрос на контроле у минздрава. В конце концов никто не отменял марлевые повязки, мы их шьем, если их не будет хватать. Больница работает в режиме повышенной готовности, — сказала Алла Николаевна «Курьер. Среда. Бердск» 27 марта.

Также напомним, что мэр Бердска Евгений Шестернин заявил, что маски для города будет производить компания ООО «Медсклад». Они должны были быть в продаже в сети магазинов «Продсиб». В Бердске продают только в трех точках.

Носить или нет маски здоровым людям — личное дело каждого, отмечала главврач Бердска Алла Дробинская. Они могут защитить от вирусов при правильном использовании. Смена маски должна быть каждые два часа, и она должна плотно прилегать. Главная защита, она считает, не выходить из дома. Об этом подробнее в ближайшее время.