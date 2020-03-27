27.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Врачам масок хватает: шьют марлевые повязки в пандемию коронавируса врачи, рассказала ЦГБ Бердска Алла Дробинская

12:06 27.03.2020, Алена Романцова Фото: pixabay.com
1 0

Главный врач Алла Николаевна отметила, что вопрос безопасности врачей стоит на контроле у минздрава Новосибирской области.

Врачам масок хватает: шьют марлевые повязки в пандемию коронавируса врачи, рассказала ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Врачам Бердска хватает масок по словам главврача ЦГБ
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Врачам масок хватает: шьют марлевые повязки в пандемию коронавируса врачи, рассказала ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ ДробинскаяНе примет детей с 1 апреля до особого распоряжения круглогодичный лагерь «Юбилейный» в БердскеЕщё 173 новостейСюжет: Реанимация ЦГБ БердскаВрачам масок хватает: шьют марлевые повязки в пандемию коронавируса врачи, рассказала ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяУмирать на рабочих местах от огромной нагрузки скоро начнут врачи ЦГБ БердскаЕщё 83 новостей

Хватает масок и халатов бердским врачам. Это утвердительно отметила главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская. Во многих СМИ других городов опубликована информация о том, что врачам не хватает масок. Например, в Ростове на Дону и в Новосибирске. Напомним, главврач не может заставить ходить в масках посетителей детской больницы. Но медицинский персонал в поликлиниках и стационарах должен одевать маски. Медики одевают их в любой эпидемической ситуации, в том числе во время эпидемий ОРВИ, не только при коронавирусе.

— Нам всего хватает. Этот вопрос на контроле у минздрава. В конце концов никто не отменял марлевые повязки, мы их шьем, если их не будет хватать. Больница работает в режиме повышенной готовности, — сказала Алла Николаевна «Курьер. Среда. Бердск» 27 марта.

Также напомним, что мэр Бердска Евгений Шестернин заявил, что маски для города будет производить компания ООО «Медсклад». Они должны были быть в продаже в сети магазинов «Продсиб». В Бердске продают только в трех точках.

Носить или нет маски здоровым людям — личное дело каждого, отмечала главврач Бердска Алла Дробинская. Они могут защитить от вирусов при правильном использовании. Смена маски должна быть каждые два часа, и она должна плотно прилегать. Главная защита, она считает, не выходить из дома. Об этом подробнее в ближайшее время.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Нужны маски?

Медработник, 27 марта 2020 12:29
Враньё, не хватает.. И спецодежду домой носим, порошка нет.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Сколько кг гречи купили вы? Почему в карантин хватают гречку? Чем она полезна и почему популярна у россиян?
12:50 27-03-2020
Сколько кг гречи купили вы? Почему в карантин хватают гречку? Чем она полезна и почему популярна у россиян?
Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками
12:37 27-03-2020
Микроблейдинг бровей: особенности процедуры, уход за волосками
Мощную рецессию прогнозируют экономисты России
12:30 27-03-2020
Мощную рецессию прогнозируют экономисты России
БердскНе допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская 2
12:16 27-03-2020
Не допустить смертей от коронавируса: находиться дома попросила жителей Бердска главврач ЦГБ Дробинская
На самоизоляцию ушел глава Хакасии Валентин Коновалов. Он летел в одной самолете с больной коронавирусом
12:15 27-03-2020
На самоизоляцию ушел глава Хакасии Валентин Коновалов. Он летел в одной самолете с больной коронавирусом
Индексация пенсий: Кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля 2020 года в России? 1
12:11 27-03-2020
Индексация пенсий: Кому и на сколько повысят пенсии с 1 апреля 2020 года в России?
БердскНе примет детей с 1 апреля до особого распоряжения круглогодичный лагерь "Юбилейный" в Бердске 1
12:08 27-03-2020
Не примет детей с 1 апреля до особого распоряжения круглогодичный лагерь
БердскВрачам масок хватает: шьют марлевые повязки в пандемию коронавируса врачи, рассказала ЦГБ Бердска Алла Дробинская 1
12:06 27-03-2020
Врачам масок хватает: шьют марлевые повязки в пандемию коронавируса врачи, рассказала ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Почему коронавирус так быстро распространился в Италии? Китайцы приехали на неделю моды
12:03 27-03-2020
Почему коронавирус так быстро распространился в Италии? Китайцы приехали на неделю моды
Куски рук разных людей разбросали по парку в центре Москвы
12:00 27-03-2020
Куски рук разных людей разбросали по парку в центре Москвы