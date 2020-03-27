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Вы психически здоровы? Узнай признаки психически здорового человека!

11:55 27.03.2020 Фото: pixabay.com
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Психически здоровые люди видят свои недостатки и признают слабые стороны, но готовы всегда улучшать себя, а не пытаться быть похожими на других.

Вы психически здоровы? Узнай признаки психически здорового человека!
Здоровые люди признают, что в мире существует множество мнений об одинаковых вещах

Психическое здоровье человека имеет не меньшее значение, чем физическое. Но чаще мы задумываемся лишь о болезнях. А по каким признакам можно понять, что ваше психическое здоровье находится в норме?

Вы способны контролировать свои эмоции

Здоровый человек способен держать под контролем свои чувства и эмоции во время общения с другими людьми. Даже если он не согласен с собеседником, у него не возникает вспышек агрессии, он не станет лезть с кулаками и доказывать свою правоту.

Вы способны быть честными с собой

Далеко не все способны признаваться даже себе самим в том, чего они на самом деле хотят, и в чем причина тех или иных поступков. Однако если вы способны оценивать себя и свои действия объективно, то вы психически здоровы. Это в свою очередь, позволяет чаще делать правильный для себя выбор и не страдать от внутренних конфликтов.

Вы готовы принимать противоположную точку зрения

Здоровые люди признают, что в мире существует множество мнений об одинаковых вещах. Они готовы принимать доводы другого человека и стараются посмотреть на ситуацию с другой стороны. Если человека удается убедить, то он способен признать, что был не прав. Такая способность позволяет видеть мир объективно, без розовых очков.

Вы довольны собой

Люди без проблем с психикой принимают себя и свое тело. Они не испытывают постоянное недовольство собой. Они видят свои недостатки и признают слабые стороны, но готовы всегда улучшать себя, а не пытаться быть похожими на других.

Вы не боитесь покидать зону своего комфорта

Психически здоровые люди уверены в себе, по этой причине они верят в себя и свои силы, объективно оценивая свои возможности. Это в свою очередь позволяет им выходить из зоны комфорта и рисковать. Они не боятся проигрывать и совершать несколько попыток в достижении желаемой цели.

Источник: medicinform.net

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